Güvenlik ve Eğitim Akademisi kuruluyor

Ankara merkezli Güvenlik ve Eğitim Akademisi Vakfı kuruluyor. Emekli asker ve emniyet mensuplarının görev alacağı vakfın ticari teşekkülü, savunma alanında danışmanlık ve eğitim hizmeti verecek.

Dünyada birçok ülkede örneği olan özel savunma eğitimi alanında Türkiye’de de adım atıldı. Bu alanda hizmet vermesi beklenen Ankara merkezli Güvenlik ve Eğitim Akademisi Vakfı’nın kurulması için resmi işlemler başlatıldı.

ÇEŞİTLİ EĞİTİMLER VERİLECEK

Birçok uluslararası projenin koordinatörlüğünü yapan Mehmet Fatih Pakır tarafından kurulacak vakıf çatısı altında, kamu ve özel sektörde görev yapacak olan güvenlik personelleri üç ay yatılı eğitimlere tabi tutulup sınavlardan geçirildikten sonra başarılı olanlar işlerine başlayacak. Daha sonra Vakfa bağlı bir ticari teşekkül oluşturularak eğitim kamplarında çeşitli uzmanlık eğitimleri verecek özel savunma şirketi kurulacak.

EMEKLİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER GÖREV ALACAK

Vakfın kurucusu Mehmet Fatih Pakır tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Bünyemizde toplamda 1650 personel görev alacak. İdare personelleri ve eğitim hizmetleri yetkilileri Genelkurmay Başkanlığı’nın üst düzey komutanlarından emekli olanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü’müzde üst düzey görevlerde bulunmuş emniyet müdürleri ve kolluk kuvvetlerimizin yetkilileri yer alacaktır. Yöneticilerin en önemli ve değişmez kriteri devletçilik ilkesine bağlı kişilerden oluşacaktır. Dünyadaki özel savunma eğitimi şirketleri arasında en kısa sürede ilk sıralara çıkacağız”

AMBLEMİ DİKKAT ÇEKİCİ

Kurulması için resmi işlemlerin devam ettiği Güvenlik ve Eğitim Akademisi Vakfı’nın ve özel savunma şirketinin logosu Teşkilat-ı Mahsusa olarak bilinen teşkilatın amblemi belirlendi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-