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Güvenpark'taki Güven Anıtı bakım istiyor

Başkent'in ve Cumhuriyetin simgelerinden 1935 yılında Atatürk tarafından açılan Güvenpark'taki Güven Anıtı ne yazık ki bu günlerde onarılmayı bekliyor. 
Güvenpark'taki Güven Anıtı bakım istiyor

1935 yılında Jandarma ve Polis Teşkilatı'na ithafen yaptırılan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılan Güven Anıtı, 85 yıldır ayakta duruyor. Kızılay Meydanı'nın göbeğinde bulunan bu anıt zamanla Başkent'in de simgelerinden biri haline de dönüşmüş. Ancak son günlerde heykellerin üzerinde delikler oluşmuş, üzerinde durduğu taşlar ve kabartmalar tahrip olmuş durumda. Anıtın tarihine ilişkin bilgi veren yazı ise okunmakta güçlük çekiyor. Başkentliler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden anıta bakım yapılmasını istiyor.

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HEYKEL DELİNMİŞ KABARTMALAR VE TAŞLAR HASAR GÖRMÜŞ

Taş yapının üzerinde duran ve yönü Kızılay Meydanı’na bakan heykellerin üzeri tamamen kuş pisliği ile kaplanmış vaziyette. Heykelin birinin ise bacak bölümünde avuç içinden büyük bir delik oluşmuş ve yağmur yağdığında içine su alıyor. Heykellerin üzerinde bulunduğu anıt taşların bazı bölümleri kırılmış, bazı bölümleri ikiye ayrılmış şekilde duruyor. Hatta gelişi güzel şekilde aralarına çimento atılarak kapatılmaya çalışılmış. Her gün binlerce Başkentlinin önünden geçtiği anıt bakım ve onarım yapılmayı bekliyor. Vatandaşlar, “Şehrimizin bu denli simge değerlerine sahip çıkmalıyız. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bakım yapmalarını istiyoruz” dedi.

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85 YILDIR BAŞKENT’İN SİMGESİ, AÇILIŞINI ATATÜRK YAPTI

Başkent’in göbeğinde Güvenpark’ta yer alan ve o dönemde Türk Polis ve Jandarma Teşkilatı’na ithafen diğer illerden toplanan yardımlarla yapılan Güven Anıtı yaklaşık 85 yıldır yerinde duruyor. Açılışını 1935 yılında Atatürk’ün yaptığı anıt Başkent’in en bilinen simgelerinden birisi. Hemen hemen herkesin önünde fotoğraf çektirdiği, turistlerin meraklı bakışlarla incelediği ve hatta Başkentliler’in en bilinen buluşma noktalarından olan bu anıt ne yazık ki bugünlerde bakıma muhtaç şekilde duruyor.

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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