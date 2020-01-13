Güvenpark’tan dolmuşların taşınması için ilk adım

Güvenpark’taki dolmuş durakları, Kumrular Caddesi’nin sonunda yapılacak olan caminin altındaki katlı otoparka taşınacak. ABB Meclisi dün belediye ile Türkiye Diyanet Vakfı arasında protokol imzalanmasına ilişkin, ABB’ye oy birliğiyle yetki verdi.

Güvenpark dolmuş duraklarını, Kumrular Caddesi’nin sonunda eski Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğü binasının yerine yapılacak olan caminin altına taşımaya hazırlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), proje için ilk adımı attı. ABB bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı ile protokol imzalayacak. Protokol imzalanması için Meclis’ten yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı, dün Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapılan ABB Meclisi ocak ayı son oturumunda görüşüldü.

KEÇİÖREN METROSU İÇİN TAŞINACAKLAR

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın imzasıyla gelen Başkanlık Yazısı’nda, Keçiören metrosunun Kızılay’a uzatılması çalışmaları kapsamında Güvenpark’a istasyon yapılması ve tünel açma makinesinin yer altından çıkarılması için Güvenpark’taki dolmuşların taşınması gerektiği belirtildi. Bunun için de dolmuşların depolanması ve vatandaşlara hizmet verebilmesi için ilk etapta Kumrular Caddesi’nin sonunda yer alan Türkiye Diyanet Vakfı’na ait 4 bin metrekarelik alana taşınmasının, ilerleyen süreçte de bu alana yapılacak caminin altına katlı otopark yapılarak dolmuşların da burada hizmet vermesinin amaçlandığı kaydedildi.

OY BİRLİĞİYLE YETKİLENDİRİLDİLER

Başkanlık Yazısı’nda Türkiye Diyanet Vakfı’na ait olan arazideki caminin ve cami yapısının altında dolmuşların depolanacağı katlı otoparkın imali, hizmete açılması, işletilmesi ve yapılacak harcama işlemlerine esas hazırlanacak protokollerin imzalamasına yönelik ABB Başkanı veya görevlendireceği ilgili Genel Sekreter Yardımcısı’na yetki verilmesi talep edildi. Yazı, tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. Daha önce projeyi anlatan ABB Başkanı Mansur Yavaş, caminin altına iki kat inmeyi planladıklarını belirterek, “Dolmuşçu esnafı da razı, kendileriyle görüştük. Dolmuşlar, Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğü’nün oraya gidince Güvenpark’ı da park yapacağız” demişti.