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Güzel avrat otu nedir, zehirli mi? Ispanak ile güzelavrat otunun farkı ne?

Bazı illerde ıspanak zehirlenmeleri yaşanmasıyla yetkililer alarma geçti. Yapılan ilk inceleme sonuçlarına göre zehirlenmeler ıspanaktan değil, ıspanaklara karışmış güzelavrat otundan kaynaklandı. Peki güzel avrat otu nedir, zehirli mi?
Güzel avrat otu nedir, zehirli mi? Ispanak ile güzelavrat otunun farkı ne?

İstanbul başta olmak üzere bazı illerde ıspanak zehirlenmeleri yaşanmasıyla yetkililer alarma geçti. Yapılan ilk inceleme sonuçlarına göre zehirlenmeler ıspanaktan değil, ıspanaklara karışmış avrat otundan kaynaklandı.

Son olarak Artvin'de, Cansu Lokumcu Kanberoğlu (33) ile oğlu Hazar Bulut Kanberoğlu (10), pazardan aldıkları ıspanağı yedikten sonra zehirlendiler ve hastanelik oldular. 2 günlük tedavilerinin ardından hastaneden taburcu olan Kanberoğlu, "Uyku, mide bulantısı, baş dönmesi ile halüsinasyon görmeye kadar ilerledi, çok korkunç süreçti. Çocuğum daha çok etkilendi. Benim de başım dönmeye ve sersemlik hali oluşmaya başladı" diye konuştu. 

İşte o çarpıcı detaylar: 

İstanbul'da birçok kişi bulanık görme ve kas güçsüzlüğü şikayetiyle hastanelerin acil servislerine başvurdu. Başta Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma, Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma, Esenyurt Devlet, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastaneleri olmak üzere yüzlerce vatandaş, zehirlenme şüphesi ile acil servisleri doldurdu. Çanakkale ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu bir çok ilde görülen ıspanak zehirlenmesinin, ürünün arasına karışan 'avrat otu' nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi. Hastaların vücudunda bu ottan kaynaklanan yüksek miktarda atropin tespit edildi. İncelemeler kapsamında ortak dağıtım noktasının da belirlendiği, Ankara Beypazarı olduğu ileri sürüldü.

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü de, İstanbul'da yaşanan gıda zehirlenmesi ile ilgili yaptığı açıklamada güzel avrat otu na işaret ederek "Zehirlenmeler ıspanak içine karışan atropin ve scopalamin maddesi içeren yabancı ottan kaynaklanmıştır" dedi. 

Peki avrat otu nedir, zehirli mi?

"Güzel avrat otu" olarak da bilinen avrat otu, patlıcangiller familyasında yer alıyor. 180 cm boyuna kadar ulaşan bu bitki tadı güzel olan hoş kokulu bir bitki türü olarak biliniyor. 

Güzel avrat otu nerelerde yetişir?

Güzel avrat otu daha çok sıcak ve ılıman bölgelerde yetişiyor. Özellikle mayıs ve ağustos aylarında çiçek açıyor. Daha sonra açmış olduğu çiçekler, meyvelere dönüşüyor. 

Güzel avrat otu nasıl bir bitkidir?

Güzel avrat otu, boyu 180 cm hatta 600- 200 cm arasında bile olabilir. bu bitki dikenli ve geniş yapraklı bir bitkidir. Çiçekleri mor renklidir ve zaman içerisinde çiçekler mor meyvelere dönüşür. Yaprakları ise sivri ve yumuşaktır.

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Güzel avratotu insanlarda yan etkilere neden olabilmekte.

Bu ot insanlarda zehirli etkiler göstermeye başladığında ilk olarak kişilerde baş ağrısı uyku hali hissedilir. İlerleyen zamanlarda ise yavaş yavaş susuzluk hissi ile birlikte sayıklama gibi durumlar ortaya çıkabilir. Eğer sizlerde de bu gibi belirtiler meydana gelir ise acilen uzman bir doktora görünerek meydana gelebilecek olan sorunları engelleyebilirsiniz.

 

 

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