Güzelyurt Caddesi'ne asfalt talebi

Keçiören Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Ferhat Aygün, sıkça trafik kazası yaşandığını belirttiği Güzelyurt Caddesi'ne bir an önce asfalt atılması ve kaldırım yapılması talebinde bulundu.

Keçiören Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Ferhat Aygün, ilçenin işlek noktalarında biri olan Güzelyurt Caddesi'ne bir an önce asfalt atılması ve kaldırım yapılması talebinde bulundu.

3 MAHALLENİN SINIRINDA YER ALIYOR

Güzelyurt, Aktepe, Yeşiltepe olmak üzere 3 mahallenin sınırında yer alan Güzelyurt Caddesi'nin şu anki halinin tehlikeye davetiye çıkardığına dikkat çeken Aygün, " Ankara Büyükşehir Belediyesi caddede bir ara çalışma yaptı sonrasında ne asfaltlama yapıldı ne kaldırım. Caddenin şu anki hali epey bir kötü. Durumu bildirmemize rağmen maalesef bir gelişme elde edemedik" dedi.

"CAN KAYBI YAŞANMADAN YAPILMALI"

Dik konumdaki caddeden geçen yayaların güvenli bir şekilde yürüyebilmeleri için yola acilen kaldırım yapılmasını diğer mahalle muhtarlarıyla birlikte talep ettiklerini kaydeden Aygün, "Yayalar ölümle burun buruna kalıyor; çünkü caddede kaldırım olmayan yerlerde bırakın yayayı iki araç yanyana geçemiyor. Buradan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ve diğer kurumlara sesleniyorum: Sıkça trafik kazasının yaşandığı bu caddemizde can kaybıyla sonuçlanacak bir kaza yaşanmadan önce buraya bir el atın. Biri hayatını kaybedip bir ailenin ocağı söndükten sonra orayı dünyanın en modern yolu da yapsanız bir önemi kalmaz " diye konuştu.

Osman Akdoğan/ İlksayfa