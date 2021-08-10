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GZT Giresunspor - Fenerbahçe: 1-3

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yedinci ve son hazırlık maçında Giresunspor ile karşı karşıya geldi.
GZT Giresunspor - Fenerbahçe: 1-3

Giresun Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 90 dakika sonucunda ise konuk ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı. Sarı lacivertlilerin gollerini Szalai, Serdar Dursun ve Valencia kaydederken, ev sahibi ekibin tek golünü yeni transfer Joey Pelupessy attı. Hazırlık döneminde dördüncü maçında Karadeniz ekibi gol sevinci yaşarken, Vitor Pereira yönetimindeki sarı lacivertliler ise 7 maçta yenilgi yüzü görmedi.

STAT: Giresun Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Selahattin Altay, Cemil Tunç

GİRESUNSPOR: Okan (Dk.45 Onurcan), Alexis Perez (Dk.84 Fatih), Hüsamettin (Dk.45 Hayrullah), Douglas Silva Bacelar (Dk.75 Sergen), Zeki (Dk.75 Mamadou Diarra), Joey Pelupessy (Dk.84 Arda), Michal Jan Nalepa (Dk.61 Erolcan), Flavıo (Dk.84 Ertuğrul), Sergio Antonio Da Luz Junior (Dk.75 Çekdar), Esat (Dk.45 Caner), İbrahima Balde (Dk.61 Eren)

FENERBAHÇE: Altay, Tisserand (Dk.80 Zanka), Atilla Szalai, Novak (Dk.80 Muhammed), Ferdi (Dk.66 Mert Hakan), Gustavo, Zajc (Dk.66 Serdar Aziz), Osayi Samuel (Dk.80 Nazım), Pelkas (Dk.66 İrfan Can), Mesut (Dk.80 Samatta), Serdar Dursun (Dk.66 Valencia)

GOLLER: Dk. 60 Joey Pelupessy (Giresunspor) - 23 Szalai, Dk.44 Serdar Dursun, Dk.76 Valencia (Fenerbahçe) 

SARI KART: Pelkas (Fenerbahçe)

Fenerbahçe 7 hazırlık maçı yaptı; bunların 5’ini kazanırken, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Sarı lacivertliler oynadığı her maçta gol sevinci yaşadı. Pereira'nın takımı Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanında olacak. Giresunspor ise sezona pazar günü evinde Galatasaray'ı ağırlayarak başlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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