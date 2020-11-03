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HAARP nedir, ne işe yarar? Türkiye’de uygulandı mı?

Her büyük deprem sonrası hem dünyada hem Türkiye'de gündeme gelen bir konu var? Depremi HAARP mı yaptı? HAARP nedir?
HAARP nedir, ne işe yarar? Türkiye’de uygulandı mı?

Ülkemizde yaşanan büyük depremler sonrası sık sık gündeme gelen HAARP sözcüğü son olarak İzmir depreminden sonra da gündeme geldi. Peki, HAARP nedir? HAARP projesi nerede? Ne zaman kuruldu? HAARP Türkiye’de uygulandı mı? HAARP ne işe yarar? Gelin birlikte bakalım…

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HAARP nedir? Ne işe yarar? HAARP projesi nerede? Ne zaman kuruldu?

1993 yılında kurulan HAARP istasyonu, ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Alaska eyaletinin en büyük üniversitesi Alaska Fairbanks ve Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından finanse edilmiş, aktif aurora tabanlı, iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak üzere Alaska'da sürdürüldüğü iddia edilen çalışmadır.

HAARP’ın açılımı ne?

HAARP’ın açılımı Yüksek Frekanslı Aktif Aurorasal Araştırma Programı adıyla bilinen ve İngilizcesi: High Frequency Active Auroral Research Program'dır.

HAARP ne işe yarar?

Bu istasyondaki en önemli ve en meşhur cihaz IRI'dır. Bu cihaz yüksek frekans bandında çalışan yüksek güçlü bir radyo vericisidir. IRI ile iyonosferin limitli bir bölgesi uyarılabilir. VHF ve UHS radarı, fluxgate manyetometresi, digisonde (bir iyonosferik ses cihazı), indüksiyon manyetometresi gibi diğer aletler IRI tarafından uyarılan bölgedeki fiziksel süreçlerin incelenmesi için kullanılır. Merkezde yüksek frekansta radyo sinyali yayınlayabilen toplam 180 adet anten bulunmaktadır. IRI ile iyonosferi anten gibi kullanarak düşük frekanslı elektromanyetik dalgalar yaratılabilir ve zayıf kuzey ışıkları (aurora) benzeri parlamalar elde etmek mümkündür.

HAARP Türkiye’de uygulandı mı? HAARP komplo teorileri…

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HAARP’ın adını ilk olarak 17 Ağustos Gölcük depreminde duyduk. O dönemler ortaya atılan iddialara göre ABD, HAARP’ı kullanarak Türkiye üzerinde 4 şiddetinde bir deprem denemesi yapacaktı. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Yapılan 4 şiddetindeki deprem denemesi ile bölgedeki fay hattının enerjisinin birleşmesiyle büyük bir facia oldu. ABD’nin bu denemesinin asıl amacı ise deneme sonra alınan bilgileri San Andreas’da bulunan fay hattına uygulamak olduğu iddia ediliyordu.

Ülkemizde HAARP’ın adının duyuldu bir diğer olay ise 2011 Van depremi. Ovan depreminde yapılan araştırmalar sonucu kırılan fay hatlarının nizami ve birbirine paralel bir şekilde olması bu depremin insan eliyle mi yapıldığı yani akla ilk gelen HAARP’la mı yapıldığı akıllara gelmişti.

Bu tip iddialar sadece Türkiye’de yapılmadı dünyada da yapılıyordu. Bunlar bir tanesi ise 30 Temmuz 2010 yılında Rusya’nın Pravda gazetesi çıkan bir haberde ABD’nin Rusya’daki yoğun sıcaklığın sorumlusu olduğunu, Rusya'da 40 derecelik hava sıcaklıklarının nedeninin ABD’nin HAARP santralinden yaptığı oynamalar neticesinde olduğunu söylemişti.

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