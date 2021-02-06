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Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

KIRIKKALE'de yakınlarının haber alamadığı İlyas Karafilik (63), evinde ölü bulundu.
Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Kent merkezi Gürler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanda yalnız yaşayan İlyas Karafilik'ten gün boyunca haber alamayan yakınları, telaşlanarak akşam saatlerinde Karafilik'in evine gitti. Kapıyı kırıp eve giren yakınları, yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını görerek sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Karafilik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu ve Karafilik'in komşularından bilgi aldı.

Cenazesi Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırılan Karafilik'in, ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

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