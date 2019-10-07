'Haberal'a güvenmem' diyen Yiğit Bulut'a sert yanıt: Ayyaş

Cumhurbaşkanı danışmanlarından Yiğit Bulut'un, Başkent Hastanesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal hakkında yazdıkları MHP'lileri kızdırdı. MHP Milletvekili Erkan Haberal "Ayyaş, yine çok içmişsin" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden Başkent Hastanesi'nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı eski başbakan Bülent Ecevit'in tedavi sürecini hatırlatarak suçladı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başka yerde tedavi görmesi gerektiğini söyledi. Bulut'un ifadelerine, Mehmet Haberal'ın MHP Milletvekili olan oğlu sert yanıt verdi.

Yiğit Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden Başkent Hastanesi'nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal'a yönelik şunları yazdı:

"Bir noktanın da altını çizmeliyim; 2001 krizi ve Mehmet Haberal'ın hastanesi'ne teslim edilen Ecevit! VE SONRASI YAŞANANLAR! Bu haberal denilen adama hayat boyu güvenmedim, güvenmem... EĞER SAYIN BAHÇELİ hala ordaysa acilen başka hastaneye nakil edilmeli!BUNU BU KONUDA ÇOK ŞEY BİLEN, BİZZAT YAŞAYAN BİR TÜRK VATANDAŞI VE BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİ OLARAK SÖYLÜYORUM! BU HABERAL DENEN ADAM TÜRK MİLLETİ'ne asla iyilik yapmaz! YAPAMAZ!"

'BİLDİKLERİMİ ANLATABİLİRİM'

Bu ifadeler üzerine Mehmet Haberal'ın oğlu MHP Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Erkan Haberal sosyal meda hesabından, Yiğit Bulut'a yönelik, "Sarhoş ayyaş senin ne olduğunu bilmeyen mi var?" diye yazdı.

Haberal daha sonra şu ifadelerin yer aldığı paylaşımlar da yaptı:

"Yine çok içmişsin! Bildiklerimi anlatabilirim ama.. Araya kimleri koyup iş istediğini verilmeyince de... Bence içince yazma sapıtıyorsun. Adı yiğit olup kendisi yiğitlikten nasibini almamış zat beni engellemiş. Savcıları kaçak,hakimleri FETÖ üyeliğinden ceza yemiş kumpas kurucular senin ithamlarını didik didik ettikleri halde başaramadılar. Sahi sen hangi taraftasın?"

Erkan Haberal daha sonra bir paylaşım daha yaparak, Yiğit Bulut'un kendisini engellediğini yazdı. Çok sayıda MHP'linin Erkan Haberal'a destek mesajları verdiği görüldü.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da sosyal medya hesabından Yiğit Bulut'un Mehmet Haberal ile ilgili yorumlarına, "Yiğit Bulut, Mehmet Haberal adam gibi adam ve Devlet, Millet aşığı,ŞEREFLİ TÜRK MİLLİYETÇİSİ dir. Sen bu Ülkenin, haketmeden nimetlerinden beslenen bir tipiyken, MEHMET HABERAL bu Ülkenin kendi imkanlarıyla yetişmiş BİLİM ADAMIDIR. Yiğit Bulut,yazdiklarin hiç olmamış,yeniden oku" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Yiğit Bulut, bir süre sonra sözkonusu paylaşımlarını sildi.