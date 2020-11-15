Haberimiz yine ses getirdi - Kaymakam, o okulda incelemelerde bulundu

Mamak’taki Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin kimliği belirsiz kişilerce rahatsız edildiğiyle ilgili haberimiz üzerine Kaymakam Ali Sırmalı bölgeye giderek denetimlerde bulundu.

Mamak Şahap Gürler Mahallesi’nde Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi öğrenci ve velileri okul giriş çıkışlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından öğrencilerin üzerlerine köpek kışkırtıldığını ve sözlü olarak korkutulduklarını belirtmiş gazetemiz de bu yaşanan olayı 12 Kasım tarihli sayısında ‘Öğrenciler Tedirgin’ manşetiyle duyurmuştu.

Haberimizin yayınlamasının ardından harekete geçen Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, İl Emniyet Çocuk Şube Müdürü, İlçe Emniyet ve Millî Eğitim Müdürü ve Şahap Gürler Mahallesi Muhtarı MEB Ali Naili Erdem Anadolu Lisesini ziyaret ederek, asayiş ve güvenlik tedbirlerine yönelik incelemelerde bulundu. Gazetemize konuşan vatandaşlar ise , “Devletimizin gücünü yanımızda hissettik. Ekipler kısa sürede harekete geçti. Başta Sayın Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere tüm ekiplere teşekkür ederiz” diye konuştu.

VELİLER TEŞEKKÜR ETTİ

Haberimizin yankı bulmasının ardından gazetemize konuşan vatandaşlar, “Yaşadığımız problemi dile getirmemizin ardından tüm yetkililer konuyla ilgilendi. Veliler olarak, öğrenciler olarak rahat bir nefes aldık. Devletimizin gücünün yanımızda olduğunu hissettik. Gazetenizin de duyarlılığı için teşekkür ederiz. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun okulların güvenliğine ne kadar hassasiyet gösterdiğiniz biliyoruz. Bunu bir kez daha gördük. Tüm kaymakamlık, emniyet ve milli eğitim ekiplerine teşekkür ederiz” diye konuştu.

ERKAL ERDOĞAN / İLKSAYFA

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