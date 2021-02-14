Haberini yaptığımız o koltuklar yenilendi

Yenikent hattında çalışan bir EGO otobüsünde koltuklarım bakımsız görüntüsünü 5 Şubat tarihinde ‘Oturmaya Korkuyoruz’ manşetiyle duyurduğumuz haberimizin ardından yetkililer harekete geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir EGO otobüsünde koltukların bakımsız görüntüsüne vatandaşın sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdiğimiz ve 5 Şubat tarihinde yayınlanan ‘OTURMAYA KORKUYORUZ’ manşetiyle duyurduğumuz haberimiz ses getirdi. Haberimizin ardından duyarsız kalmayan yetkililer söz konusu aracın derhal hattan çekilerek gerekli bakım işlemlerinin yapıldığını belirtti.

HATTAN ÇEKİLDİ BAKIMLARI YAPILDI

Gazetemize konuyla ilgili cevap gönderen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri söz konusun otobüsün ve diğerlerinin belirli aralıklarla temizlendiğine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Kuruluşumuzun mevcut imkânları ölçüsünde vatandaşlarımıza daha uygun bir ulaşım hizmeti verilmesi temel ilkemiz olup; bizler siz değerli vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yenikent hattında çalışan 12-562 ego kod numaralı ( 06 DU 8323) aracın koltuklarının kirli olduğu ile ilgili şikâyet geçen hafta 5. Bölge Müdürlüğüne iletilmesi üzerine araç hattan derhal çekilerek koltukları temizlenmiş çok kirli olan kumaşları da değiştirilmiştir. Ayrıca koltukları kirli ve yıpranmış olan solo ve körüklü araçlarımız tespit edilerek periyodik olarak değiştirilmektedir.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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