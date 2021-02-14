  • BIST 1.538
  • Altın 411,779
  • Dolar 7,0235
  • Euro 8,4942
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya 6 °C
»

Haberini yaptığımız o koltuklar yenilendi

Yenikent hattında çalışan bir EGO otobüsünde koltuklarım bakımsız görüntüsünü 5 Şubat tarihinde ‘Oturmaya Korkuyoruz’ manşetiyle duyurduğumuz haberimizin ardından yetkililer harekete geçti.
Haberini yaptığımız o koltuklar yenilendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir EGO otobüsünde koltukların bakımsız görüntüsüne vatandaşın sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdiğimiz ve 5 Şubat tarihinde yayınlanan ‘OTURMAYA KORKUYORUZ’ manşetiyle duyurduğumuz haberimiz ses getirdi. Haberimizin ardından duyarsız kalmayan yetkililer söz konusu aracın derhal hattan çekilerek gerekli bakım işlemlerinin yapıldığını belirtti. 

ekran-alintisi-kopya.jpg

HATTAN ÇEKİLDİ BAKIMLARI YAPILDI
Gazetemize konuyla ilgili cevap gönderen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri söz konusun otobüsün ve diğerlerinin belirli aralıklarla temizlendiğine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:
“Kuruluşumuzun mevcut imkânları ölçüsünde vatandaşlarımıza daha uygun bir ulaşım hizmeti verilmesi temel ilkemiz olup; bizler siz değerli vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yenikent hattında çalışan 12-562 ego kod numaralı ( 06 DU 8323) aracın koltuklarının kirli olduğu ile ilgili şikâyet geçen hafta 5. Bölge Müdürlüğüne iletilmesi üzerine araç hattan derhal çekilerek koltukları temizlenmiş çok kirli olan kumaşları da değiştirilmiştir. Ayrıca koltukları kirli ve yıpranmış olan solo ve körüklü araçlarımız tespit edilerek periyodik olarak değiştirilmektedir.” 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

 

İlgili haber:

Vatandaş, EGO koltuğuna oturmaktan korkar oldu

Vatandaş, EGO koltuğuna oturmaktan korkar oldu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 14 Şubat 2021 - ASKİ14 Şubat 2021 Pazar 09:09
  • Elektrik Kesintisi 14 Şubat 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ14 Şubat 2021 Pazar 09:09
  • Su Kesintisi 14 Şubat 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ14 Şubat 2021 Pazar 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?14 Şubat 2021 Pazar 09:00
  • Kadir Topbaş hayatını kaybetti13 Şubat 2021 Cumartesi 16:56
  • Hoş Sadâ13 Şubat 2021 Cumartesi 02:02
  • Kısıtlama yok ama müşteri de yok!12 Şubat 2021 Cuma 05:05
  • İmam Gazzali ve Kervan Hadisesi12 Şubat 2021 Cuma 04:04
  • Cadde tabelasındaki yazıyı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor12 Şubat 2021 Cuma 03:03
  • Mübarek Üç Ayların Başlangıcı; Ramazan12 Şubat 2021 Cuma 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti