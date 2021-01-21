Haberini yaptık, belediye ekipleri harekete geçti

Etimesgut Eryaman’da Kaplan Caddesi ile 1404’üncü Sokak kesişimindeki kavşakta kazaların yaşandığını ve vatandaşın önlem talebini dile getirdiğimiz haberimizin ardından belediye ekipleri, kavşağın dört köşesine uyarı ışıkları yerleştirdi.

Etimesgut Eryaman’da Kaplan Caddesi ile 1404’üncü Sokak kesişimindeki kavşakta kasis ya da trafik ışığı bulunmaması nedeniyle sürekli kazaların yaşandığını belirttiğimiz 13 Ocak tarihli haberimiz ses getirdi. Haberimizin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler yol kenarlarında bulunan kaldırım taşlarının kavşağa bakan noktalarına yanıp sönen kırmızı uyarı ışıkları yerleştirdi. Kavşağa farklı noktalarından ilerleyen araçlar ışıkları rahatça fark edebiliyor.

KAZALAR YAŞANIYORDU

Söz konusu kavşakta vatandaşlar özellikle mesai giriş çıkış saatlerinde yoğunluk yaşanadığını ve kontrolsüz gelen araçların kazalara sebebiyet verdiğini belirterek, “Sabahları ve akşamları mesai saatlerinin giriş çıkışlarında her an burada kazayla burun buruna geliyoruz. 1404’üncü sokakta araçlar hızla ilerlerken Kaplan Caddesi’nden gelen araçlarla burun buruna geliyor. Arabalar ve motosikletler hız kesmeden kavşağa giriyor. Yayalar ise hızla gelen bu araçların önünden karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Ayrıca burada marketler, restoranlar ve bir çok dükkan var. Bu da araç yoğunluğunu ve motorlu kurye yoğunluğunu artıyor” ifadelerine yer vermişti.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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