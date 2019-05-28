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Haberler peş peşe geldi: FETÖ'ye ağır darbe çok sayıda gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada ise 32'si muvazzaf asker 74 kişi hakkında; Adana merkezli 18 şehirde başlatılan operasyonda 27 asker olmak üzere toplam 101 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Haberler peş peşe geldi: FETÖ'ye ağır darbe çok sayıda gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, daha önce alınan itirafçı beyanlarında adı geçen ve örgüt içi iletişimde kullanılan sabit kontörlü- ankesörlü hatlardan aranan yeni isimlere ulaşıldı.

Bu kapsamda, 32'si muvazzaf asker olmak üzere 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için sabah erken saatlerde operasyon başlattı. Şüpheliler arasında 6 albay, 2 yarbay ve 3 binbaşı da bulunuyor.

ADANA MERKEZLİ 18 ŞEHİRDE OPERASYON...

Adana merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 20'si aktif görevde 27 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. 

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 20'si aktif görevde 27 askerin yakalanması için 18 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.  

Kaynak: Haber Kaynağı
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