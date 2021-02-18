4 ve 12 Şubat tarihinde yayınladığımız bir alt geçitte araçların kaygan zeminden dolayı zor anlar yaşadığını ve Sincan’da bir caddenin adının vatandaşlar tarafından değiştirilmesini istediğini konu alan haberlerimiz ses getirdi.

4 Şubat tarihinde ‘TEHLİKELİ DÖNÜŞ’ manşetiyle duyurduğumuz ve 12 Şubat tarihinde ‘HOŞ DURMUYOR’ manşetiyle duyurduğumuz haberlerimiz ses getirdi. Her iki haberimize de cevap gönderen Ankara Büyükşehir Belediyesi, yetkili birimlerin söz konusu yerlerde incelemeler yaptığını ve çalışmaların başlatıldığını söyledi.

TEHLİKELİ DÖNÜŞE ÖNLEM ALINACAK

Sakıp Sabancı Bulvarı’nı Beştepe Caddesi’ne bağlayan ve sık sık kazalarla gündeme gelen alt geçitte araçların dönüş yaptıkları esnada kaydığını yazın park sularının kışınsa buzlanmanın söz konusu yerde tehlikeye yol açtığını belirtmiştik. Vatandaşların yetkililerden dönüş esnasında kaymaz zemin ve daha çok uyarıcı tabela taleplerini haberimizde yer vermiştik. Bunun üzerine gazetemize cevap gönderen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri alt geçitte vatandaşların talebinin giderileceğini belirterek şu cevabı gönderdi:

“04.02.2021 tarihli İlk Sayfa Gazetesinde yayınlanan ''TEHLİKELİ DÖNÜŞ'' başlıklı haber üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri gerekli incelemeleri yaparak verdiği cevap aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu alana gizli buzlanma ve kaygan zemin levhaları monte edilmiş olup; hava şartlarının düzelmesi ile birlikte alana çift kompenantlı boya ile profil atlama (boyadan şerit hız kesici) uygulaması yapılacaktır.”

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sincan Fatih’te bulunan Bağımlı Caddesi’nin isminin vatandaşlar tarafından hoş karşılanmadığını ve değişmesini istediklerini anlattığımız haberimizin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri isim değişikliği için çalışma başlattıklarını belirterek gazetemize şu cevabı gönderdi:

“Cadde, sokak, meydan ve bulvar isim değişiklikleri ve yeni isim verilmesi Belediye Meclis Üyeleri arasından seçilen ve 9 üyeden oluşan İsimlendirme Komisyonu tarafından gerekli değerlendirmeler yapılarak, uygun görülmesi halinde, Büyükşehir Belediyemiz Meclisine sunulması ve Belediyemiz Meclisinde görüşülerek 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. Maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclis üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğunun kararı ve Valilik Makamının Olur’u ile gerçekleşmektedir. Bahse konu Bağımlı Caddesi isimli yol güzergahının isminin değiştirilmesine yönelik çalışmalarımız başlatılmış olup; Belediye meclisimizin uygun görüşleri doğrultusunda değerlendirilecektir.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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