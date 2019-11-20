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Habibe Çiftcioğlu Başer kimdir? AK Parti'den neden istifa etti?

AK Parti'den istifa ettiği haberleri ile gündemde olan Habibe Çiftcioğlu Başer kimdir? AK Parti'de hangi görevlerde bulundu? Habibe Çiftcioğlu Başer, AK Parti'den neden istifa etti?
Habibe Çiftcioğlu Başer kimdir? AK Parti'den neden istifa etti?

Habibe Çiftcioğlu Başer'in AK Parti'den istifa ettiği haberleri üzerine internette " AK Parti'den istifa ettiği haberleri ile gündemde olan Habibe Çiftcioğlu Başer kimdir? AK Parti'de hangi görevlerde bulundu? Habibe Çiftcioğlu Başer, AK Parti'den neden istifa etti" sorularına cevap aranmaya başladı. 

AK Parti’nin eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı olan ve aynı zamanda şuan Büyükçekmece AK Parti Meclis Üyesi Habibe Çiftcioğlu Başer, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Başer twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'den istifa ettiğini duyururken, nedenini de açıkladı!

Başer “Partimizin gidişatı, yanlış alınan kararlar ve uygulamalar sebebiyle, artık bu yapının bir parçası olamayacağım kanaatine vardım. Uzun yıllar bünyesinde severek görev yaptığım, hizmet ettiğim, emek verdiğim partimden, Ak Partiden istifa etme kararı aldım" diye yazdı. 

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Habibe Çiftcioğlu kimdir?

1973 yılında İstanbul’da doğan Habibe Çiftcioğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Kırtasiye sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerinde yönetici olarak görev yapmaktadır. Aslen Antalya’lı olup, evli ve üç çocuk annesi.

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İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nda öğrenime devam etmekte.

2012-2015 yılları arasında 4.Dönem Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 5. Dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmekteydi. 

AK Parti’nin eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı olan Başer, aynı zamanda hali hazırda Büyükçekmece AK Parti Meclis Üyesi. 

 

 

 

 

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