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Habibe nine bu kez mutluluktan ağladı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, bir çocuğu felçli, diğeri de kanser hastası olan 89 yaşındaki Habibe Özgüven'in aktığı için damı brandayla kapatılan iki odalı yöreye özgü düğmeli evinin tadilatı, belediye ekiplerince yapıldı.
Habibe nine bu kez mutluluktan ağladı

Antalya'da oturan, bir çocuğu felçli, diğeri de kanser hastası olan 89 yaşındaki Habibe Özgüven, aktığı için damı brandayla kapatılan evinin tadilatının yapılmasının mutluluğunu yaşıyor.

Akseki ilçesi Gümüşdamla Mahallesi'nde oturan 89 yaşındaki Habibe Özgüven, 30 yıl önce eşini kaybetti. Yöreye özgü tarihi düğmeli evde üç çocuğunu büyüten Özgüven, devletin verdiği maaş ve komşularının yardımlarıyla geçimini sağlıyor.

Bir çocuğu İstanbul'a yerleşen, biri kanser hastası, diğeri de felçli iki evladı da Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Özgüven, hatıralarla dolu evinde yalnız kalıyor.

Aktığı için damı brandayla kapatılan iki odalı evde yaşayan Özgüven'in zor durumda olduğunu gören mahallenin muhtarı Osman Gün, Akseki Belediyesi ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine damın tadilatını yapan belediye ekipleri, evin bazı eksiklerini de giderdi.

 "Yalnız olmadığımı hissettirdiler"

Özgüven, 30 yıldır yalnız yaşadığı evinde kendi yağında kavrulduğunu söyledi. 

Çocuklarının da maddi durumunun çok iyi olmadığını, onlarla çok sık görüşemediğini anlatan Özgüven, "Yıllarca üzüntüden ağlıyordum, şimdi de mutluluktan ağladım. Belediye ekipleri bana yalnız olmadığımı hissettirdi. Çok teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin. Bana onlar bakıyor. Sağ olsunlar." diye konuştu.

Özgüven, tadilat sonrası başını yastığa daha rahat koyduğunu dile getirdi.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan ise Habibe Özgüven'in her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Habibe ninenin, sorunlarını anlatırken, yardım isterken çok mahcup bir hali vardı. Bu durum beni çok etkiledi." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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