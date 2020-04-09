Hablemitoğlu cinayetinin kilit isminin ev hapsi cezası kaldırıldı

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'dan Türkiye'ye iadesi yönünde karar çıkmazken, zanlının hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırıldı.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından olduğu iddia edilen kilit şüpheli Nuri Gökhan Bozkır'ın, yaklaşık 9 ay önce yakalandığı Ukrayna'dan Türkiye'ye iade edilmesine yönelik girişimler henüz sonuç vermedi. Kiev Şevçenko Mahkemesi, dün yapılan duruşmada Bozkır'ın ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi. Ukrayna yasalarına göre ev hapsinin toplam süresi en fazla 6 ay olabileceği için şüphelinin, ev hapsinin sona ereceği 12 Nisan 2020 tarihinden sonra Kiev'i terk etmeme ve imza atma şeklinde adli kontrole tabi tutulmasına hükmedildi. Hakim, savcının zanlıya elektronik kelepçe takılması yönündeki talebini de kabul etti. Adli kontrol tedbiriyle ilgili karar 2 ay sonra uzatılacak.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün'ün yakalama kararı ve Interpol'ün kırmızı bülten çıkartması sonrası 10 Temmuz 2019 tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ukrayna mahkemesi tarafından elektronik kelepçeyle ev hapsine çıkarılmıştı.

İLTİCA TALEBİYLE İLGİLİ HALA KARAR YOK

Bozkır'ın Türkiye'ye iade edilmemek için yaklaşık 8 ay önce yaptığı iltica başvurusuyla ilgili karar da henüz açıklanmadı. Ukrayna Devlet Göç İdaresi, hakkında kırmızı bülten kararı olan Bozkır'ın siyasi sığınma başvurusunu geçen Ağustos ayında incelemeye almıştı. İltica talebinin reddedilmesi halinde Bozkır, 10 gün içinde karara itiraz edebilecek. Siyasi sığınma talebinin nihai olarak reddedilmesi halinde ise Kiev Savcılığı'nın Bozkır'ın iadesine karar vermesinin ardından zanlının mahkeme kararıyla tutuklanmasının önü açılacak.

ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE GİTME İHTİMALİ VAR

Ukrayna'dan siyasi sığınma hakkı alamaması ancak Türkiye'ye iade de edilmemesi durumunda ise Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın, hakkındaki kırmızı bülten kararına rağmen üçüncü bir ülkeye gitme ihtimali de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'taki Kiev ziyaretinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den Bozkır'ın iadesini talep etmişti.