Habur Sınır Kapısı 'koronavirüs' nedeniyle kapatıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Irak’a açılan Habur Sınır Kapısı, koronavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı.

Sağlık Bakanlığı’nca koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında Irak’ta hastalığın tespit edilmesi üzerine Türkiye’den Irak’a açılan tek gümrük kapısı olan Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı iki yönlü geçişlere kapatıldı.

Tedbirler kapsamında Habur Sınır Kapısı’na gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi.