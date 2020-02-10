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Hac görevine sınav tepkisi

TDV Başkanı Nuri Ünal Diyanet’in hacca gidecek personeli sınav ve mülakatla seçmesinin yanlış ve adaletsiz olduğunu söyleyerek, “Hiç hacca gitmeden emekli olanlar var. 30 yıllık imama kazanamadınız diyor, kurumuna küstürüyorsunuz” dedi.
Hac görevine sınav tepkisi

Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevli olarak hacca gidecek personeli yazılı sınav ve mülakatla seçmesinin yanlış olduğunu, bu sistemin yerine kıdeme ve hiç görev almamış ilkesine göre seçim yapılması gerektiğini söyledi. Ünal sınav sisteminin adaletsiz olduğunu savunarak, “Öğrenim durumu ne olursa olsun herkes aynı sınava giriyor. Hiç hacca gitmeden emekli olanlar oluyor. Bunun akabinde 30 yıllık imamlık yapmış birine kazanamadınız diyorsunuz, kurumuna, amirine küstürülüyor” dedi.

ÖNCE YAZILI SINAV SONRA MÜLAKAT

Ünal, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nda hac görevlendirmelerini ikiye ayırabiliriz. İlki din görevlilerinin görevlendirilmesi, diğeri diyanette çalışan memur, şef, hizmetli, şoför gibi arkadaşların görevlendirilmesidir. Sayı olarak en fazla ise din görevlileridir. Yaklaşık her yıl 4 bin din görevlisi görevlendirilmektedir. Görev almak isteyenler önce yazılı sınava, bu sınavdan belirli puanı alanlar mülakata çağırılıyor. Diğer personel sadece mülakata tutuluyor.”

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ADALETSİZLİK VAR

“Din görevlileri açısında baktığınızda burada şöyle bir yanlışlık var. Mesleki bilgiler seviye tespit sınavında bir adaletsizlik var. Hangi, okul mezunu olursanız olun herkes aynı sınava giriyor. İmam hatip mezunu, iki yıllık, dört yıllık, ya da yüksek lisans yapmış tüm arkadaşlarımıza aynı sorular soruluyor. Bunun akabinde 20-30 yıllık imamlık yapmış bir personeli mülakata tabi tutuyorsunuz. Örneğin bir ilden 20 kişi mülakata girdi, bunlardan beşi seçilecek. Mecburen 15’i kaybedecek. Siz 20 yıl 30 yıl imamlık yapmış bir insana kazanamadınız diyorsunuz. Biz bu yüzden buna karşıyız ve arkadaşlarımız bundan dertliler” dedi.

HAC GÖREVİ OLMADAN EMEKLİYE AYRILANLAR VAR

35 yıl din görevlisi olarak görev yapmış bir imam ya da müezzinin hiç hac görevi olmadan emekliye ayrıldığını hatırlatan Ünal, “Bu arkadaşlarımız; kurumuna, arkadaşlarına, amirine kırgın olarak ayrılıyor. Bunun yanı sıra üç kere, beş kere, on kere giden arkadaşlarımız da var. Biz sendika olarak bu görevlendirmeleri, sınav sistemine yerine kıdem esasına göre yapılmasını istiyoruz. Görev süresi en fazla ve hiç hacca gitmemiş arkadaşlarımızdan başlayan bir sistemin oluşturulmasını talep ediyoruz.”

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SİSTEM DÜZENLENMELİ

“4 bin kişinin bin kişisi daha önce görev almış tecrübeli arkadaşlar olur, diğerleri de ilk defa giden personel olur. Burada bir sistem oturtulur ve gidecek olanda daha önceden görev alacağını bildiği için hazırlığını daha iyi yapar.”

CEMAATTE YANLIŞ ALGI OLUŞUYOR

”Bir de şöyle bir sıkıntı yaşanıyor. Mahallede iki cami var. İki görevlide sınava giriyor ama yalnız biri kazanıyor, hacca biri gidiyor. Bu sefer cemaatte bir yanlış algı oluşuyor. ‘Bizim hoca hacca gitti sen niye gedemiyorsun? Bizim hoca üç kere gitti sen hiç gitmemişsin, sende bir sıkıntı mı var?’ gibi yorumlamalara sebep oluyor. Din görevlisi toplumun öncüsüdür. Bunun önüne geçilmesi lazım” 

SINAVA KARŞIYIZ

“Biz bu sınava karşıyız ve iptal edilmesini istiyoruz. İptaline yönelikte bir dava açtık. Davamız devam ediyor. Bizim çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yapılan bu işin yanlış olduğunu söylüyoruz. Burada insanları kurumuna küstürmemek gereklidir” diye konuştu.

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3600 EK GÖSTERGE BEKLETİLMEMELİ

3600 ek gösterge ile ilgilide bekleyiş içerisinde olduklarını da kaydeden Ünal, “Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce öğretmenlere, hemşirelere, öğretmenlere ve din görevlilerine 3600 ek göstergenin verileceğini söyledi. Bu bir sözdür. Cumhurbaşkanımızın sözüdür. Cumhurbaşkanımızın sözü de senettir. Fakat şimdiye kadar bu söz yerine gelmedi. Bu artık bekletilmemeli. Hem sadece bu dört sınıfa değil tüm kamu çalışanlarına bir düzenleme yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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