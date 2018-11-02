Hac kimlere farz kılınmıştır? Hacca gitmek farz mıdır? Hac ibadeti farz mıdır? Haccın farzları nelerdir?
HACCIN FARZ KILINMASI
Belli bir zamanda ihramlı olarak Arafat’ta vakfe yapıp Kâbe’yi tavaf ile Merve ve Safa arasında say etmektir. Bir ayeti kerimesinde şöyle buyrulmuştur; "Şüphesiz, Safa ile Merve' Allah'ın işaretlerindendir. Böylece kim Evi (Kâbe’yi) hacceder veya umre yaparsa, artık bu ikisini tavaf etmesinde kendisi için bir sakınca yoktur. Kim de gönülden bir hayır yaparsa (karşılığını alır). Şüphesiz Allah, şükrün karşılığını verendir, bilendir." Bakara suresi 158 ayet.
Hac kimlere farz kılınmıştır;
1. Müslüman olanlara,
2. Akıl sahibi olanlara,
3. Ergenlik çağına ulaşanlara,
4. Hür olanlara,
5. Hacca gidiş dönüş masraflarını karşılayacak kadar varlıklı olanlara farzdır.
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