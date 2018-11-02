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Haccın farzları nelerdir? Hac ibadetinin farzları nelerdir?

İslamın temel esaslarından birisi olan Haccın farzları merak ediliyor. Hac ibadetinin farzları..
Haccın farzları nelerdir? Hac ibadetinin farzları nelerdir?

Haccın farzları nelerdir? Hac ibadetinin farzları nelerdir?

HACCIN FARZLARI

Ayeti kerimede şöyle buyrulmuştur;  "Hac, bilinen aylardır. Böylelikle kim onlarda haccı farz eder yerine getirirse, bilsin ki hacda kadına yaklaşmak, fısk yapmak ve kavgaya girişmek yoktur. Siz, hayır adına ne yaparsanız, Allah, onu bilir. Azık edinin, şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır. Ey temiz akıl sahipleri, Benden korkup-sakının." Bakara suresi 197 ayet.

Haccın farzları;

1.    İhrama girmek
2.    Arafat’ta vakfe yapmak
3.    Kâbe’yi tavaf etmek
 

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