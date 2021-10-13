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Hacettepe Beytepe Kampüsü’nün çevre aydınlatması yenileniyor

Devlet üniversitesi Hacettepe’nin Beytepe Kampüsü’nün çevre aydınlatması yenileniyor. Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı iş için ihaleye çıktı. İhale 20.10.2021 tarihinde yapılacak.
Hacettepe Beytepe Kampüsü’nün çevre aydınlatması yenileniyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, devlet üniversitesi Hacettepe’nin Beytepe Kampüsü’nün çevre aydınlatması yenileniyor. 

Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı iş için ihaleye çıktı. 

İhale 20.10.2021 tarihinde yapılacak.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak ve bu tarihten 45 gün içinde iş teslim edilmiş olacak. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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