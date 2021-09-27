Hacettepe Teknokent’ten iki yeni park açılışı  

Hacettepe Üniversitesi Rektörü ve Hacettepe Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile Hacettepe Teknokent Genel Müdürü Dr. Veysel Tiryaki ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışa çok sayıda davetli katıldı.

Hacettepe Teknokent’te Beytepe ve Çamlık Parkları’nın açılışı gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi’nin rektör yardımcıları, dekanlar akademisyenler, Hacettepe Teknokent yönetim kurulu üyeleri, Teknokent firma temsilcileri ve çalışanlarının katılım gösterdiği etkinlikte, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı hocaları ve öğrencilerinden oluşan orkestra tarafından verilen caz konseri büyük ilgi gördü.

Hacettepe Teknokent, bünyesindeki sosyal alanlar ve kullanılabilir yeşil alanları arttırmaya devam ediyor. Bölgede kullanılamaz durumda olan yeşil alanlar, park ve yürüyüş alanı olarak tekrar dizayn edildi. Hacettepe Teknokent bünyesinde 6 bin m2’lik Çamlık Parkı ve 16 bin m2’lik Beytepe Parkı, yürüyüş ve dinlenme alanı olarak Hacettepe Teknokent bünyesine kazandırıldı.

“Yeşil ve Sosyal Alanlarımızla da Örnek Olacağız”

Daha yaşanılabilir bir çevre için yeşil alanlara ihtiyaç duyduğumuzu dile getiren Genel Müdür Veysel Tiryaki şu ifadeleri kullandı:

“Hacettepe Teknokent başarılı firmaları ile Türkiye’nin en gözde teknokentlerinden biri olarak ülkemize ve Ankara’ya değer katmaya devam ediyor. Başarı inanmaktan, ekip olmaktan ve bir arada yüksek katma değer üreterek ülkemizin geleceğine yatırım yapmaktan geçiyor. Bunun için de ekonomik anlamda güçlü firmalara, çalışılabilir ve yaşanılabilir ortamlara ihtiyaç var. Biz Hacettepe Teknokent olarak yeşil alanlarımız, kültürel ve sosyal alanlarımız ile de örnek bir Teknokent olmayı hedefliyoruz. Yakın bir zamanda üniversitemizin sembolü olan geyiklerimizin özgürce dolaşabildiği, yaban hayvanlarının yer aldığı örnek bir parka kavuşacağımızın da müjdesini vermek istiyorum. Önümüzdeki süreçte Hacettepe Teknokent bünyesinde çalışmaktan insanların mutlu olacağı ortamları oluşturmaya devam edeceğiz inşallah.”

Hacettepe Üniversitesi Rektörü ve Hacettepe Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran da emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları söyledi:

“Yaklaşık bir buçuk yıl önce rektör olarak atandım. Hem üniversite tarafında hem teknokent yönetiminde çok uyumlu bir çalışma ortamı oluşturduk. Hacettepe Üniversitesi’nin devasa ve büyük bir üniversite olduğunu biliyoruz. Hacettepe Üniversitesi tarafında 12 bin kişi, Teknokent bünyesindeki firmalarda ise yaklaşık 5 bin kişi çalışıyor. Ailelerle birlikte neredeyse 60 bin insanı ilgilendiren bir yapı burası. Bu tür yeşil alanları artırarak, çalışanlarımızın nefes alacakları, burada olmaktan mutluluk duyacakları alanların sayısını artırmak için çaba harcıyoruz. Hacettepe Üniversitesi’nin sembolü geyiktir. Yeni bir park projesini daha hayata geçirerek, Beytepe kampüsünü, içinde geyiklerin dolaştığı bir mekana dönüştürmek istiyoruz. Çok yakında bu hayalimizin gerçeğe dönüştüğünü de göreceğiz inşallah. "

Yaza Veda Etkinliği

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı hocalarının ve öğrencilerinin oluşturduğu Hacettepe Caz Quartet orkestrası, katılımcılara eşsiz bir caz dinletisi sundu.

Solistliğini Ceren Temel’in üstlendiği Hacettepe Caz Quartet topluluğunda kontrbasta Gökhan Över, piyanoda Berk Kurdoğlu, trombonda Savaş Şahin ve davulda Serkan Alagök, davetlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.