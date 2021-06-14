Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alım ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alacak. HÜ lisansüstü programlarına öğrenci alım ilanı yayımlandı.
İlanda “Üniversitemiz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkiyat Araştırmaları Enstitülerine 2021-2022 Eğitim–Öğretim yılı Güz Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans, Doktora / Bütünleşik Doktora öğrencileri alınacaktır” denildi.
Adayların ilgili Enstitülere başvurmaları gerekirken, öğrenci kontenjanları, başvuru tarihleri ve koşulları Enstitülerin web adreslerinde duyuruldu.
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