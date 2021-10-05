Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Resmi Gazete’nin 5 Ekim tarihli sayısında Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli sınav ilanı yayınlandı.
Hacettepe Üniversitesi sınavla bilişim personeli alacak.
Başvurular başladı. Son başvuru tarihi 20.10.2021.
Başvuracak olan adaylar arsında yapılacak sınavla kıdemli sistem uzmanı, kedimle yazılım geliştirme uzmanı alınacak.
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