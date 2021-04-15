Hacı Bayram-ı Veli’nin Doğduğu 700 Yıllık Ev inanç turizmine kazandırılacak

Altındağ Belediyesi, Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram-ı Veli'nin Solfasol’daki doğup büyüdüğü yaklaşık 700 yıllık tarihi evin çevresini yeniden düzenleyerek inanç turizminin önemli duraklarından biri haline getirecek.

Altındağ Belediyesi, Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram-ı Veli’nin Solfasol’daki doğup büyüdüğü yaklaşık 700 yıllık tarihi evin çevresini yeniden düzenleyerek, bölgeyi inanç turizminin önemli duraklarından biri haline getirmeyi planlıyor.

METRUK YAPILAR YIKILMAYA BAŞLANDI

Belediye Başkanı Asım Balcı, bu konuda seçim öncesi verdiği sözü yerine getirmek için kolları sıvadı. Başkan Balcı’nın talimatıyla Hacı Bayram-ı Veli'nin dünyaya gözlerini açtığı evin çevresinde bulunan metruk yapılar yıkılmaya başlandı. Hacı Bayram-ı Veli’nin doğduğu evin çevresi yeniden düzenlenerek bölge güzel bir görüntüye kavuşturulacak. Tarihe ismini altın harflerle yazdıran, sadece Ankara'nın değil Türk tasavvuf tarihinin en büyük ve en önemli mimarlarından biri sayılan Hacı Bayram-ı Veli'nin dünyaya gözlerini açtığı Solfasol'daki evin daha çok dikkat çekerek, turistlerin uğrak mekanları arasında yer alması hedefleniyor.

YAKLAŞIK 700 YILLIK EV

Başkent'in en önemli manevi şahsiyetlerinden Hacı Bayram-ı Veli'nin Ulus'taki türbesi binlerce kişi tarafından ziyaret edilirken Solfasol'daki doğduğu yaklaşık 700 yıllık evin pek fazla bilinmemesi ve ziyaret edilmemesi çevre sakinlerini üzüyordu. Bayramiye Tarikatı'nın kurucusu Hacı Bayram-ı Veli'nin dünyaya geldiği ve çocukluğunu geçirdiği evin inanç turizmine kazandırılması isteniliyordu. Solfasol Mahallesi eski muhtarı Salim Ahmet Yurtlu, evin tanıtımının olmamasından ve çevresindeki metruk yapılardan dolayı çok fazla ziyaret edilmediği bilgisini gazetemize vermişti.

HACI BAYRAM’IN EVİ VE CAMİNİN HARİCİNDEKİ YAPILAR YIKILACAK

Gazetemize konuşan Solfasol Mahallesi Muhtarı Ramazan Kolcu, Hacı Bayram-ı Veli'nin dünyaya geldiği evin çevresinde çalışma yapılmasına memnun olduklarını belirterek şunları söyledi: “Hacı Bayram-ı Veli’nin doğduğu ev, çevresindeki yapılardan dolayı çoğu kişi tarafından fark edilmiyor ve bulunamıyordu. Altındağ Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar çok iyi oldu. Bölge istimlak edildi. Hacı Bayram’ın doğduğu ev ve caminin haricinde, bölgede başka bir yapı kalmayacak. Böylelikle burası da artık bilinmeye ve ziyaret edilmeye başlanacak.” Kolcu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’ya bölgede başlattığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

“İNANÇ TURİZMİNİN ÖNEMLİ BİR DURAĞI OLACAK” DEMİŞTİ

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, seçim döneminde Hacı Bayram-ı Veli’nin doğduğu ev ve çevresiyle ilgili projesinin olduğunu açıklamıştı. Balcı, evin çevresini yeniden düzenleyerek bölgeyi inanç turizminin önemli duraklarından biri haline getireceğinin sözünü vermişti.

DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ EV

Hacı Bayram-ı Veli’nin 1352-1429 yılları arasında Altındağ Solfasol'daki evde doğup büyüdüğü biliniyor. Ev, yıllar içinde restore edilerek günümüze kadar ulaştı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-