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Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesi ramazanda da ziyarete kapalı olacak

Hacı Bayram-ı Veli ve kendisinden sonra gelen şeyhlerden sekiz kişinin defnedildiği türbe ramazan ayında da sadece dışarıdan görülebilecek, türbenin içine ziyaretçi giremeyecek.
Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesi ramazanda da ziyarete kapalı olacak

Ziyaretçiler, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle türbenin önüne konulan bariyerlerin arkasından dua edebilecek.

Anadolu'nun önde gelen mutasavvıflarından Hacı Bayram-ı Veli'nin ismini taşıyan cami ise teravih namazları dışında cemaate açık olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle geçen yıl ziyarete kapalı olan Ankara'nın en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden Hacı Bayram-ı Veli türbesi ve caminin bodrumunda bulunan çilehane de ziyaret edilemeyecek.

"Ramazana has bir uygulama değil"
Hacı Bayram-ı Veli Camisi baş imam hatibi Ahmet Karalı, AA muhabirine, Kovid-19'dan önceki ramazanlarda türbeye ziyaretçi akını olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle türbenin son iki ramazanda içeriden ziyarete kapalı olduğunu belirten Karalı, "Bu sadece ramazana has bir uygulama değil, pandeminin başlangıcından itibaren türbe dışarıdan ziyaret ediliyor." dedi.

Koronavirüs nedeniyle ramazan ayını aslına uygun bir şekilde eda edemedikleri için üzgün olduğunu dile getiren Karalı, "Bu sene maalesef geçmiş yıllarda olduğu gibi Ramazan-ı Şerif'i coşkulu bir şekilde idrak edemiyoruz. Teravih namazlarımızı evde kılıyoruz. Ümit ediyoruz ki tez zamanda bu hastalık illetinden kurtuluruz. Eski günlerde olduğu Rabb'im bizleri tekrar burada omuz omuza namazlarımızı eda etmeyi bahşeder." diye konuştu.

Pandemiden dolayı insanlarda bir tedirginlik olduğunu aktaran Karalı, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun bir şekilde türbenin içine girmeden ziyaretlerimiz yine devam ediyor. Özellikle saat 12.00 ile akşam 17-18.00 arasında ciddi bir ziyaretçi yoğunluğu yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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