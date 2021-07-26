  • BIST 1.349,110
  • Altın 494,33
  • Dolar 8,5600
  • Euro 10,0900
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

Hacı Bayram-I Veli’ye ahde vefa

Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram-ı Veli’nin doğduğu ev ve çevresi, Altındağ Belediyesi tarafından tarihi dokuya uygun bir şekilde yenilenecek. 
Hacı Bayram-I Veli’ye ahde vefa

Hacı Bayram-ı Veli’nin, Solfasol Mahallesi’nde doğduğu ev ve çevresi Altındağ Belediyesi tarafından ihya edilecek. Bölgenin tarihi ve kültürel yapıya uygun olarak yeniden ayağa kaldırılacağını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Ankara tarihi açısından çok önemli bir mekan olan bölgede çalışmaların yakında başlayacağını belirten Başkan Balcı, “Ankaramızın manevi mimarı Hacı Bayram-ı Veli’nin, Solfasol’de bulunan doğduğu evi ile çevresini ihya ederek, tarihi ve kültürel dokuya uygun bir merkez haline getireceğiz.” dedi. 

hbvev_7.jpg

“ECDAD MİRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ” 

Ecdad mirasına sahip çıkmanın kendileri için bir görev olduğunu vurgulayan Başkan Balcı, “Senelerdir ihmal edilmiş, bakım ve onarıma gerçekten ihtiyacı olan bir alandı… Konuyu geçtiğimiz günlerde görüştüğümüz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a da bahsettik. Kendisi de bölgenin ne kadar önemli olduğunun farkında ve hemen talimat vererek çalışmamıza destek oldu. İnşallah Hacı Bayram-ı Veli’nin doğduğu ev ve çevresini yapacağımız çalışma ile ihya edeceğiz. Eğitim ve kültür çalışmalarının da yapılacağı bölge Hacı Bayram-ı Veli Külliyesi olacak. Tarihi bölgede yapacağımız çalışmalara en kısa sürede başlayacağız.

hbvev_2.jpg

Ecdad yadigarı olan bu değerli eseri ve bulunduğu bölgeyi gelecek nesillere sapasağlam ve kendisine yakışır şekilde aktarabilmek için elimizden ne gelirse yapıyoruz. Altındağ için kendisine sunduğumuz her projede yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyor, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a da destekleri için teşekkür ediyoruz.”  diye konuştu.

hbvev_3.jpg
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahramankazan Belediyesi kendi betonunu üretecek26 Temmuz 2021 Pazartesi 05:33
  • Kırmızı Mercimek'te Hasat Zamanı26 Temmuz 2021 Pazartesi 05:06
  • Eğitimler devam ediyor26 Temmuz 2021 Pazartesi 04:51
  • Çocukların buz keyfi26 Temmuz 2021 Pazartesi 03:40
  • Hizmet ağı genişliyor25 Temmuz 2021 Pazar 05:59
  • Çiftçiye akaryakıt desteği25 Temmuz 2021 Pazar 03:00
  •  Asbest”li borulardan temizleniyor 24 Temmuz 2021 Cumartesi 03:45
  • Büyükşehir'den Hayvan Dostu Yeni Uygulama:E-Pati24 Temmuz 2021 Cumartesi 03:30
  • Altındağ’da detaylı ilaçlama24 Temmuz 2021 Cumartesi 01:47
  • Sincan’da kurban bayramı huzur içinde geçti23 Temmuz 2021 Cuma 12:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti