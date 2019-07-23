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Hacı Bayram'da detaylı temizlik

Altındağ Belediyesi, Hacı Bayram Mahallesi'nde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Hacı Bayram'da detaylı temizlik

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı düzenlediği Halk Günleri'nde kendisine gelen talepleri anında çözüme kavuşturuyor. Hacı Bayram Mahallesi'nde oturan Ayşe Çelik'in mahallesinde temizlik yapılması yönündeki talebi üzerine harekete geçen ekipler, dar sokaklarda titiz bir çalışma gerçekleştirdi. 15 personel, ilaçlama ve yıkama araçlarıyla detaylı temizlik gerçekleştiren ekipler, yolları ve çöp noktalarını yıkadı. İlaçlama ekipleri de haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Boş alanlardaki çimleri de biçen ekipler kötü görüntünün önüne geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde tarihi mahalledeki ara sokaklar, temiz bir görüntüye kavuştu. Yapılan çalışmadan memnuniyetini dile getiren Hacı Bayram Mahallesi sakini Ayşe Çelik, "Başkanımız Asım Balcı'dan Halk Günü'nde temizlik yapılması yönünde bir talebimiz oldu. Sağ olsun hızlı bir şekilde temizlik çalışmalarını ekipler gerçekleştirdi. Başkanımıza yapmış olduğu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"TALEPLERİ TEK TEK DİNLİYORUZ"

Gelen şikayet ve talepleri dikkate alarak çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Düzenlediğimiz Halk Günü ve Mahalle Buluşmaları'nda vatandaşlarımızın bizden taleplerini tek tek dinliyoruz. Gerekli notları alarak ekiplerimize talimatlarımızı veriyoruz. Hacı Bayram Mahallesi'nde temizlik talebi de gelir gelmez ekiplerimize bilgi vererek bölgeye yönlendirdik. Mahallemizde detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. İlçe genelinde çalışmalarımız periyodik aralıklarla devam ediyor. Vatandaşlarımızın temiz bir Altındağ'da yaşamaları için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
 

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