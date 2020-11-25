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Hacı Bayram'da örnek proje

Hacı Bayram’ın anısına Ulus Güvercin Sokak’ta hayırseverlerin yardımıyla hizmete açılan Garip Meczup Gureba Konaklama ve Aşevi, evsizlere kucak açıyor. Yaklaşık bir yıldır hizmette olan yerde, evsizlere kalacak ve yemek imkanı sağlanıyor; iş bulunuyor.
Hacı Bayram'da örnek proje

Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram-ı Veli’nin anısına Ulus Güvercin Sokak’ta hayırseverlerin yardımıyla hizmete açılan Hacı Bayram-ı Veli Garip Meczup Gureba Konaklama ve Aşevi, evsizlere sahip çıkıyor. Çeşitli gerekçelerle sokaklarda yaşamak zorunda kalan evsiz ve kimsesiz vatandaşlar, 11 aydır faaliyette olan konaklama ve aşevinden ücretsiz faydalanıyor. Evsiz ve kimsesizlerin hayata adaptasyon süreçlerine de yardımcı olunuyor.  

MİLLETVEKİLİNİN DESTEĞİ İLE HİZMETE AÇILDI
Konaklama ve aşevinin sorumlularından biri olan İbrahim Çakır, Hacı Bayram-ı Veli anısına hizmete açılan konaklama ve aşeviyle ilgili gazetemize bilgi verdi. Çakır örnek projenin hayata geçirilişiyle ilgili şunları anlattı: “AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, bir yardım vesilesiyle burada bulunduğu zaman biz de bölge esnafı olarak kendisini gezdirmiştik. ‘Burada neye ihtiyacınız var?’ sorusu üzerine biz de ‘Hacı Bayram’da garip gurebanın kalacağı yer yok her yer kapanmış. Hacı Bayram-ı Veli’nin hakkını vermemiz lazım’ dedik. O destekle burası açıldı ve yaklaşık bir yıldır kimsesize, evsize, garibe, gurebaya ücretsiz hizmet veriyor. Buraya madde bağımlıları geldi, alkol bağımlıları da geldi biz herkese kucak açtık; işi olmayanlara iş bulduk” dedi. 

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KİMSE BOŞ ÇEVRİLMİYOR
Kimseyi boş çevirmediklerini anlatan Çakır, “Altındağ Kaymakamlığıyla da koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Burada 30 kişiye konaklama hizmeti veriyoruz, 150’ye yakın dışarıda kalmış kişiye de yemek veriyoruz, banyo hizmetimiz var. Buranın giderlerini imece usulü karşılıyoruz. Yardımseverlerin de büyük desteği var. Amacımız insanların gönlünü okşamak, insanlara faydalı olmak, insanların yarasına merhem olmak. Bizim bütün gayemiz bu. Kimseyi bu kapıdan boş çevirmiyoruz” diye konuştu. 

EVSİZLER TEKRAR HAYATA KAZANDIRILACAK
Yeni bir yeri daha hizmete açarak evsiz ve kimsesizleri hayata adapte etmek için çalışacaklarını kaydeden Çakır,  “Yan tarafımızı da tuttuk. Orada ilahi dersleri verilecek ney sesiyle. Kur’an-ı Kerim dersleri verilecek. Evsiz ve kimsesizleri tekrar hayata kazandırmak için elimizden gelini yapacağız” ifadelerini kullandı.  

STK’LAR VE HAYIRSEVERLERDEN BÜYÜK KATKI
STK’lar ve hayırseverler, bu konaklama ve aşevine destekte bulunarak projenin devam etmesine katkı sunuyor. Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu,  Emek Veren Kadınlar Derneği, Ankara Enduro Motosiklet Kulübü ortaklaşa aşevine sıcak yemek hizmeti sunuyor. 

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EVSİZLERE SICAK YEMEK HİZMETİ 
 Emek Veren Kadınlar Derneği Başkanı Nilgün Ulaşır, konaklama ve aşevine sağladığı katkıdan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “10 yıldır gönüllü olarak STK’larda yer alıyorum. Kendim yiyecek ve içecek hizmetleri öğretmeniyim. Aynı zamanda şefim. Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu ile ortak hareket ediyoruz. Yemeklerimizi yapıp aşlarımızı kaynatıp insanlarımıza yardımcı olmak istiyorduk. Böyle bir yardıma öncü olduk. Çok mutluyuz. Sıcak yemek gönderiyoruz, meslek edindiriyoruz” dedi.  

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YARDIMCI OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ
Ankara Enduro Motosiklet Kulübü yöneticisi Ertuğrul Hazinedar da Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu ve Emek Veren Kadınlar Derneği ile ortaklaşa aşevine yemek yardımı yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. İhtiyaç sahiplerine yardımlarının hızla sürdüğünü anlatan Hazinedar şunları söyledi: “Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu sayesinde böyle bir yerin hizmet verdiğini öğrendik. Buraya elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çokça arkadaşımız var doğru noktaya yardım etmek isteyen, biz de bu konuda doğru adresleri vermeye çalışıyoruz. Özellikle pandemi döneminde gıda yardımları yapıyoruz, maske yardımları yapıyoruz. Bayramlarda çocuklarımızı giydiriyoruz. Kanserle mücadele eden arkadaşlarımıza yardımcı olduk, onları ziyaret ediyoruz.” 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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