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Hackerlar, normal bir ampulle konuşmalarınızı nasıl dinleyebilir?

Yöntem sayesinde akıllı cihazları kullanmadan da görüşmeler dinlenebiliyor
Hackerlar, normal bir ampulle konuşmalarınızı nasıl dinleyebilir?

Hackerların eski ve modası geçmiş ampulleri uzaktaki konuşmaları dinlemek için kullanabileceğine yönelik yeni bir makale yayımlandı. Asılı bir ampul sayesinde 25 metre uzaklıktaki konuşmaları dinlemeyi sağlayacak yeni bir yöntem tespit edildi.

Forbes’un haberine göre, İsrail’in Ben-Gurion Üniversitesi’nden ve Weizmann Bilim Enstitüsü’nden güvenlik araştırmacıları, cihazlara zarar verecek kötü amaçlı yazılım olmadan da özel görüşmeleri dinleme yöntemleri üzerine çalışma yürütüyor.

Bu tip bir hackleme araştırması yeni değil. Geçen yıl Alexa, Google Home ve Siri’nin cihaz mikrofonlarını hedef alan lazerlerin kullanımıyla zarar görebileceği ortaya çıkmıştı.   Ancak yeni araştırma kullanılan cihazların hedef alınmasıyla gerçekleştirilebilecek hackleme yöntemlerinin çok ötesine geçiyor. 

Independent Türkçe'nin aktardığına göre hackerlar bu yöntem sayesinde akıllı cihazları kullanmadan da görüşmeleri dinleyebiliyor. Odada ampul olduğu sürece sistemin çalıştığı ifade ediliyor.

Hackerların elektro-optik sensör donanımlı teleskopları ve asılı ampuller arasında temiz bir görüş hattı olması gerekiyor. Dolayısıyla, perdeler kapalıysa ya da ampul abajurun altındaysa bu gizli dinleme yöntemi başarısız oluyor.  Benzer biçimde eğer ampulun cam kalınlığı ve ışık miktarı da gereken ölçülerde değilse yöntem işe yaramıyor.  Son olarak, konuşmadan alınan sesin kalitesi konuşan kişilerin ampule yakınlığına ve ne yükseklikte konuştuklarına bağlı. 

Araştırmacılar hem konuşmaları hem de müziği 25 metre mesafeden doğru biçimde takip edebildi. Ayrıca daha büyük bir teleskop ve 24/32 bit analog-dijital dönüştürücü kullanarak da menzilin artırılabileceği ifade edildi. 

Asılı ampulün yüzeyindeki hava basıncındaki dalgalanmalar, konuşma veya müzik sesi tarafından oluşturuluyor ve bu da asılı bir ampulün titreşimini sağlıyor. Analog-dijital dönüştürücüyse elektrikten dijitale dönüşüme olanak tanıyor.

Araştırmacılar Lamphole adını verdikleri saldırı yöntemi için “ampulün titreşimlerinden elde edilen optik ölçümlerden ses elde edebilecek” algoritma geliştirdi. Bunun aynı odada olmaya gerek kalmadan gerçekleştirilebileceği belirtildi. 

Araştırmacılar insan konuşmalarını çıkarabilmek için Google Cloud Speech’i, müzik içinse Shazam ve SoundHound’u kullandı.

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