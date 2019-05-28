HADİ ipucu 21.00 sorusu 28 Mayıs: Abone, Ateşle Barut şarkısı söz yazarı kim? 90'lar Türkçe Gecesi ipucu cevabı

Mobil bilgi yarışması Hadi, bu akşam 90'lar Türkçe Gecesi ile 21.00'da! 28 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı! 28 Mayıs 21.30 HADİ ipucu sorusu: Hadi Bakalım şarkısının söz yazarı, Abone şarkısının söz yazarı ve Ateşle Barut şarkısının söz yazarı sanatçı kim?

90'lar Türkçe Gecesi bugün 21:00'da!

Bugünkü ipucumuz ise 90'lı yıllara damga vurmuş şarkıların söz yazarı sanatçımız ile ilgili sevgili hadiciler. Türk pop müziğine önemli eserler vermiş bu kişi, "Hadi Bakalım", "Abone" ve "Ateşle Barut" gibi şarkıların söz yazarı. Sizce kimden bahsediyoruz?

28 Mayıs 21.00 Hadi ipucu sorusu: Hadi Bakalım şarkısının söz yazarı, Abone şarkısının söz yazarı ve Ateşle Barut şarkısının söz yazarı sanatçı kim?

28 Mayıs 21.00 Hadi ipucu cevabı: AYSEL GÜREL

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28 Mayıs Hadi 21.00 ipucu sorusu yayınlandı! İşte Hadi yarışmacılarının beklediği Hadi 28 Mayıs ipucu sorusu ve cevabı!

HADİ NEDİR?

Son zamanların en çok ilgi gören ve gerçek para dağıtan Hadi, canlı yayınlanan bir mobil bilgi yarışmasıdır.

Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden biri olan Turkcell'in geliştirdiği Hadi mobil uygulaması üzerinden oynanan bu bilgi yarışmasını oynamak isteyen kişiler, Hadi uygulamasını cep telefonlarına indirerek oynayabilirler.

Cep telefonlarının işletim sistemi Android olan kullanıcılar Google Play Store'da, iOS olan kullanıcılar ise App Store'da "Hadi" diye aratmaları halinde uygulamayı bularak bu heyecana dahil olabilir.

Binlerce insanın para kazanmak için Hadi uygulaması ndan oynadığı bu bilgi yarışması hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise sadece 20.30'da yayınlanıyor.

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Yarışmalardan önce Hadi yetkilileri, yarışmacılarına jest yaparak yarışmada sorulacak olan bir sorunun ipucunu veriyor. Hadi yarışmacıları da bu ipucu sorusunu ve cevabını merak ediyor.

Hadi ipucu soruları , yarışmacılara 12 soruluk yarışmada çok kritik anlarda büyük avantaj sağlayarak binlerce rakibinin önüne geçmesine ve yarışmacıların büyük ödüle bir adım daha yaklaşmasına yardımcı oluyor.

HADİ JOKER KODU NEDİR?

Hadi yarışmacıları hadi ipucu ile birlikte hadi joker kodu'na da ihtiyaç duyuyor. Peki bu Hadi joker kodu nedir? İşte cevap!

Hadi joker kodu; Mobil bilgi yarışması Hadi'nin, yarışmalardan önce, her gün yarışmacılara dağıttığı ve hadicilere yarışma esnasında büyük avantaj sağlayan bir hediyedir.

Hadi yarışmacıları, yarışma esnasında bir soruya yanlış cevap verdiklerinde, sahip oldukları joker hakkını kullanarak, yarışmadan elenmeden bir sonraki soruya geçmeye hak kazanıyor.

Bir yarışmacı kaç joker hakkına sahip olursa olsun , her yarışmada sadece "bir tane joker" kullanma hakkı bulunuyor. Bununla birlikte; Hadi joker kodu final sorularında kullanılamıyor.

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