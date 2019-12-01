HADİ ipucu: Sintine, faça ve küpeşte hangi sektörde kullanılan terimlerdir? 1 Aralık 20.30 Hadi Nostalji ipucu sorusu ve cevabı

HADİ, bu akşam Hadi Nostalji ile 20.30'da! 1 Aralık Hadi ipucu sorusu! 1 Aralık 20.30 HADİ ipucu sorusu: Sintine, faça ve küpeşte nedir? Hangi sektörde kullanılan terimlerdir? Ufak bir ipucu daha Alabora kelimesini de bu sektörde sıkça duymaktayız.

Hadi Nostalji bu akşam 20:30'da!

Sintine, faça ve küpeşte hangi sektörde kullanılan terimlerdir?

Ufak bir ipucu daha Alabora kelimesini de bu sektörde sıkça duymaktayız.

1 Aralık Hadi Nostalji ipucu sorusu: Sintine, faça ve küpeşte hangi sektörde kullanılan terimlerdir?

1 Aralık Hadi Nostalji ipucu cevabı: GEMİCİLİK - DENİZCİLİK SEKTÖRÜ

Sintine nedir? Sintene hangi sektörde kullanılan terimdir?

Geminin içinde en alt bölüm, en çukur yer.

Faça nedir? Faça hangi sektörde kullanılan terimdir?

Yüklü geminin bordasındaki su düzeyiyle boş geminin bordasındaki su düzeyi arasında kalan bölüm.

Küpeşte nedir? Küpeşte hangi sektörde kullanılan terimdir?

Gemilerde borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarıda kalan bölümler.

Alabora nedir? Alabora hangi sektörde kullanılan terimdir?

Gemi devrilecek derecede yan yatma ya da yan yatarak devrilmedir.

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1 Aralık Hadi ipucu sorusu yayınlandı mı? Hadi 1 Aralık ipucu sorusu ne zaman yayınlanacak? diye merak ediyor..

HADİ NEDİR?

Son zamanların en çok ilgi gören ve gerçek para dağıtan Hadi, canlı yayınlanan bir mobil bilgi yarışmasıdır.

Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden biri olan Turkcell'in geliştirdiği Hadi mobil uygulaması üzerinden oynanan bu bilgi yarışmasını oynamak isteyen kişiler, Hadi uygulamasını cep telefonlarına indirerek oynayabilirler.

Cep telefonlarının işletim sistemi Android olan kullanıcılar Google Play Store'da, iOS olan kullanıcılar ise App Store'da "Hadi" diye aratmaları halinde uygulamayı bularak bu heyecana dahil olabilir.

Binlerce insanın para kazanmak için Hadi uygulaması ndan oynadığı bu bilgi yarışması hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise sadece 20.30'da yayınlanıyor.

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Yarışmalardan önce Hadi yetkilileri, yarışmacılarına jest yaparak yarışmada sorulacak olan bir sorunun ipucunu veriyor. Hadi yarışmacıları da bu ipucu sorusunu ve cevabını merak ediyor.

Hadi ipucu soruları , yarışmacılara 12 soruluk yarışmada çok kritik anlarda büyük avantaj sağlayarak binlerce rakibinin önüne geçmesine ve yarışmacıların büyük ödüle bir adım daha yaklaşmasına yardımcı oluyor.

HADİ JOKER KODU NEDİR?

Hadi yarışmacıları hadi ipucu ile birlikte hadi joker kodu'na da ihtiyaç duyuyor. Peki bu Hadi joker kodu nedir? İşte cevap!

Hadi joker kodu; Mobil bilgi yarışması Hadi'nin, yarışmalardan önce, her gün yarışmacılara dağıttığı ve hadicilere yarışma esnasında büyük avantaj sağlayan bir hediyedir.

Hadi yarışmacıları, yarışma esnasında bir soruya yanlış cevap verdiklerinde, sahip oldukları joker hakkını kullanarak, yarışmadan elenmeden bir sonraki soruya geçmeye hak kazanıyor.

Bir yarışmacı kaç joker hakkına sahip olursa olsun , her yarışmada sadece "bir tane joker" kullanma hakkı bulunuyor. Bununla birlikte; Hadi joker kodu final sorularında kullanılamıyor.

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