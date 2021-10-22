  • BIST 1.455,420
  • Altın 545,69
  • Dolar 9.565
  • Euro 11.12
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 9 °C
»

Hadımköy'de iki otomobil sürücüsü yarışırken böyle kaza oldu

HADIMKÖY'DE, sürücülerinin sürat yaparak birbirleriyle yarıştığı iki otomobilden biri, önlerinde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. İki otomobilin hasar gördüğü kaza anı arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.
Hadımköy'de iki otomobil sürücüsü yarışırken böyle kaza oldu

Kaza, öğlen saatlerinde Hadımköy Çatalca yolunda meydana geldi. İki otomobil sürücüsü birbirleriyle yarışarak, yolda süratli bir şekilde ilerledi. Yarış sırasında otomobillilerden biri önündeki bir başka otomobile çarptı. Çarpışan iki otomobil de hasar görürken, iki sürücü de şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Yarıştaki diğer otomobilin sürücüsü kazaya aldırmayıp durmayarak, aracıyla uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine sevk edilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anı arkadan gelen yoldaki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyen iki otomobilden birinin önündeki otomobile çarptığı, çarpmanın etkisiyle otomobillerin savrulduğu görülüyor. Yarış yapan diğer otomobil sürücüsünün kazaya rağmen durmayarak yoluna devam ettiği kameraya yansıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tokat'ta kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı22 Ekim 2021 Cuma 20:32
  • Cevizlibağ Metrobüs Durağında benzer görüntüler22 Ekim 2021 Cuma 18:36
  • Sivas'ta mor renkli tescilli patatesin hasadı başladı22 Ekim 2021 Cuma 09:41
  • Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı21 Ekim 2021 Perşembe 22:45
  • Söke'de korku dolu anlar, otobüs istinat duvarında asılı kaldı21 Ekim 2021 Perşembe 22:44
  • Alternatif organ kaynağı: Domuzdan böbrek nakli21 Ekim 2021 Perşembe 21:47
  • Öğrencisinin üvey babası tarafından darbedildi21 Ekim 2021 Perşembe 20:50
  • Emekli Yargıtay Başkanı Cirit için veda töreni düzenlendi21 Ekim 2021 Perşembe 20:49
  • Mardin’de 12 bin yıllık tapınak gün yüzüne çıkarıldı21 Ekim 2021 Perşembe 19:52
  • Seyir halindeki otomobil alev alev yandı; o anlar kamerada21 Ekim 2021 Perşembe 19:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti