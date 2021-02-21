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Hadis, tefsir ve fıkıh alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı

Hadis, tefsir ve fıkıh alimi Muhammed Emin Saraç, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Hadis, tefsir ve fıkıh alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne götürüldü.

Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç için Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı.

Saraç'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne götürüldü. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç da babalarının tabutuna omuz verdi. 

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

M. Emin Saraç'ın cenazesi öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Fatih Camisi Haziresi'nde toprağa verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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