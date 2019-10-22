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Hadisten esinlendi 12 dil öğrendi

"Çin'de de olsa ilmi arayınız" hadisinden hareket ederek yeni diller öğrenmeye karar veren 20 yaşındaki Karadağlı Vladimir Vlaovic, aralarında Türkçenin de bulunduğunu 12 dil öğrendi.
Hadisten esinlendi 12 dil öğrendi

"Çin'de de olsa ilmi arayınız" hadisinden hareketle yeni diller öğrenmeye karar veren 20 yaşındaki Karadağlı Vladimir Vlaovic, her gün bir saatini dil öğrenmeye ayırarak aralarında Türkçenin de bulunduğunu 12 dil öğrendi.

Karadağ'ın güneyindeki Petrovac kasabasında yaşayan Vlaovic, anadili Karadağcanın yanı sıra İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Almanca, Türkçe, Arapça, Çince, Rusça, Lehçe ve İngilizce dillerini orta ve iyi seviyede konuşabiliyor.

Kendini "yarı Karadağlı-yarı Rus" olarak nitelendiren Vlaovic, yeni diler öğrenmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Vlaovic, Donja Gorica Üniversitesi'nde turizm işletmeciliği eğitimi aldığını, dil bilmenin ileride mesleğine de önemli katkı yapacağına inandığını ifade etti.

İnsanların dünyayı daha iyi tanıyabilmek için kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirten Vlaovic, "En sevdiğim sözlerden biri 'Çin'de de olsa ilmi arayınız' hadisidir. Ben aslında bu düşünceden hareketle yeni diller öğrenmeye karar verdim." dedi.

"Her şey bir Türk dizisiyle başladı"

Bildiği dillerde fıkralar dahi anlatabildiğini kaydeden Vlaovic, yabancı dilleri, izlediği yabancı filmlerin sahnelerini canlandırmaya çalışarak öğrendiğini anlattı.

Türkçe öğrenmeye de bir dizi vesilesiyle başladığını dile getiren Vlaovic, "Bir akşam babamla bir Türk dizisi izlerken konuşulanların tercümesini yapabileceğimi iddia ettim ve gözlerini kapatmasını söyledim. O bölümü benim tercümemle izledik. Sonraki bölümleri de öyle. Sonra da Türkçe kursuna gitmeye karar verdim." diye konuştu.

Vlaovic, daha sonra İtalyanca ve Fransızca kurslarına da gittiğini aktararak, internet üzerinden de İspanyolca ve Portekizce öğrendiğini söyledi.

Bir yıl içinde 12 dili de iyi seviyede konuşabilmek istediğini kaydeden Vlaovic, "Her gün birer saatimi yabancı dil öğrenmeye ayırıyorum. İtalyanca, Fransızca ve Türkçeden sonra Almanca kursuna da gitmeye karar verdim. Zira biz Avrupalıların, Almanca bilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Vlaovic, ABD'de çok ünlü bir otelde bir süre çalıştığını anlatarak, "Yabancı dil bilmek hayatımın her alanında kolaylıklar sağlıyor. 5-6 dil biliyorsanız gittiğiniz iş görüşmelerinde işi kapma ihtimaliniz yüzde 90'a çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Turizm sektöründe dil bilmenin önemine vurgu yapan Vlaovic, "Mesela Fransız turistler İngilizce konuşmaktan hoşlanmaz. Fransızca bilmiyorsanız sizi hor görme ihtimalleri var." dedi.

Karadağlı genç, bildiği 12 dilde gönderdiği mesajla da insanların hayallerinin peşinden koşmaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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