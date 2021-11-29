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Hafif ticari araç dereye uçtu: 3 yaralı

BURSA’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Hafif ticari araç dereye uçtu: 3 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bursa-Yalova-İstanbul karayolu üzerinde Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi’nde meydana geldi. Yalova istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Zadeoğlu yönetimindeki 16 MAC 27 palakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Zadeoğlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, Ovaakça deresine yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Ali Zadeoğlu ile birlikte araçta bulunan yolcular Şehnaz Zadeoğlu ve Birsen Erdoğan yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları dereden çıkarmakta zorluk çekince kazanın olduğu bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye yardımıyla dereden çıkarılan yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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