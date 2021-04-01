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Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Kozan Adana yolu küçük sanayi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Çenge yönetimindeki 01VD 262 plakalı hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, Ali Ateş yönetimindeki 38 EB 351 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan Dudu Batmaz, Nilüfer Batmaz ve diğer aracın şoförü Ali Ateş, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Kozan Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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