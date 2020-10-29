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Hafif ticari araç, market önünde yemek yiyenlere çarptı: 8 yaralı

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç market önüne koydukları masada yemek yiyen kişilere çaptı. Kazada yemek yiyen kişilerle araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı.
Hafif ticari araç, market önünde yemek yiyenlere çarptı: 8 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır yolu üzerinde meydana geldi. Diyarbakır istikametine giden Cengiz Balay yönetimindeki 01 C 7445 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarındaki market önünde yemek yiyen 6 kişiye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Cengiz Balay ile Süleyman Kılıç, Mustafa Çiftçi, Mehmet Tatar, Ramazan Kısak, İrfan Fahri Coşkun, Ahmet Coşkun ve Hasan Çoşkun'u kentteki hastanelere kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Süleyman Kılıç'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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