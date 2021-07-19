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Hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

Aksaray'da hafif ticari aracın, aynı yöne giden otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Eşinin öldüğünü öğrenen otomobil sürücüsü Oğuz Ün, “Vay bahtı karalım, keşke gelmez olaydım" diye gözyaşı döktü.
Hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. İstanbul’dan Hatay’a giden henüz kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu sürücünün kullandığı 33 RY 368 plakalı hafif ticari araç, bayram ziyareti için Tekirdağ’dan Gaziantep’e giden Oğuz Ün yönetimindeki (56) 59 TN 047 plakalı otomobile arkadan çarptı. Her iki aracın şarampole devrildiği kazada Hasan El Seyhalı’nın (30) yaşamını yitirdi. Hafif ticari araç sürücüsü ile yanındaki Zalha Seyh Ali (33), Muhammed Sebe (26), Mustafa Almaarravi (36), diğer aracın sürücüsü Oğuz Ün, eşi Cennet (55), çocukları Medine Buğra (24) ve Berkay Can Ün (11) yaralandı.
Aksaray'da hafif ticari aracın, aynı yöne giden otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Eşinin öldüğünü öğrenen otomobil sürücüsü Oğuz Ün, “Vay bahtı karalım, keşke gelmez olaydım" diye gözyaşı döktü.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. İstanbul’dan Hatay’a giden henüz kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu sürücünün kullandığı 33 RY 368 plakalı hafif ticari araç, bayram ziyareti için Tekirdağ’dan Gaziantep’e giden Oğuz Ün yönetimindeki (56) 59 TN 047 plakalı otomobile arkadan çarptı. Her iki aracın şarampole devrildiği kazada Hasan El Seyhalı’nın (30) yaşamını yitirdi. Hafif ticari araç sürücüsü ile yanındaki Zalha Seyh Ali (33), Muhammed Sebe (26), Mustafa Almaarravi (36), diğer aracın sürücüsü Oğuz Ün, eşi Cennet (55), çocukları Medine Buğra (24) ve Berkay Can Ün (11) yaralandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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