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Hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 3 kişi kurtarıldı, 2 kayıp 

Yaklaşık 800 metre sürüklenen araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 kişi ise akıntıya kapılarak kayboldu. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda sonuç alınamayınca arama-kurtarma çalışmalarına sabah devam edilmek üzere ara verildi.
Hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 3 kişi kurtarıldı, 2 kayıp 

Olay, gece saatlerinde Menderes ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, sağanak yağışın etkisiyle oluşan ve karayolunu ortadan ikiye bölen sel sularının üzerinden geçmeye çalıştı. Ancak debisi yükselen ve hızla akan sel sularına kapılan hafif ticari araç, sürüklenmeye başladı. İddiaya göre araçta bulunan 5 kişi panik ve korku içinde araçtan atladı. 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 kişi ise kayıplara karıştı.

Olaydan sağ kurtulan 3 kişinin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada hafif ticari aracın 800 metre sürüklendikten sonra karaya oturduğu anlaşıldı. Ancak araçta bulunamayan 2 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalardan sonuç alınamayınca, yoğun yağış alan bölgede arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. kayıp 2 kişinin bulunması için sabah saat 09.00 itibari ile tekrar arama kurtarma çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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