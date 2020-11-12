  • BIST 1.287
  • Altın 463,887
  • Dolar 7,7045
  • Euro 9,0891
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 13 °C
»

Hafız 3 kız kardeşin tıp fakültesi başarısı

Gaziantep'te Beyzanur ile ikiz kardeşleri Elif ve Emine Deniz hem hafızlık eğitimini tamamlamanın hem de tıp fakültesinde okumanın mutluluğunu yaşıyor.
Hafız 3 kız kardeşin tıp fakültesi başarısı

Gaziantep'te 3 kız kardeş, hem hafızlık eğitimi alıp hem de tıp fakültesi okumanın gururunu yaşıyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Beyzanur Deniz, 9'uncu sınıf öğrencisi iken eğitimine bir yıl ara verdi.

Kentteki Hoşgör Fatih Kız Kur'an Kursu'na yazılan Deniz, 8 ay gibi bir sürede hafızlık eğitimini tamamladı. Daha sonra fen lisesini derece ile bitiren Deniz, GAÜN Tıp Fakültesini kazandı.

Aynı şekilde ikiz kız kardeşler Elif ve Emine Deniz de 8'inci sınıfta bir yıl eğitimlerine ara verip aynı yıl içerisinde ablasının gittiği kursta hafızlık eğitimlerini tamamladı. Bu yıl GAÜN Tıp Fakültesini kazanan ikiz kardeşler hem ailelerinin hem de ablalarının gururu oldu.

"Kardeşlerimin de aynı sınıf ve aynı bölümde olmaları güzel bir duygu"
GAÜN Tıp Fakültesi Hastanesinde stajyer doktor olan Beyzanur Deniz, AA muhabirine, birçok akrabasının doktorluk yaptığını, bu mesleğin kendisinin de çocukluk hayali olduğunu belirtti.

Hafız olan anne ve babasının birçok öğrenci yetiştirdiğini, kendilerinin de hafız olmasını hayal ettiklerini anlatan Deniz, şöyle konuştu:

"9'ncu sınıftan sonra ara verdiğimde kimse inanamadı. Ailemin desteği ile hem bu dünya hem de ahiretim için 8 ayda hafız oldum. Daha sonra fen lisesine girdim ve dereceyle bitirdim. Hafızlık kursuna gittiğimde kimse benim tıp fakültesini kazanacağıma inanmıyordu. Hem hafız olmak hem de tıp fakültesini kazanmak ikisi de çok zor. İnsanlara hem hafız olunup hem de doktor olunabileceğini göstermek istedim. Doktorsun ve hafız da olabilirsin. Hafızsın, avukat ya da hakim de olabilirsin. Bundan sonra da kardeşlerime destek olacağım. Hafız her yerde olmalı diyorum. Kardeşlerim de benim yolumdan ilerliyor."

Küçükken doktor olmayı hayal ettiğini, hedefine de ulaştığını ifade eden Beyzanur Deniz, ikiz kardeşlerinin de kendi yolunda ilerleyerek hafızlığın ardından aynı fakülteyi kazanmalarından dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

Deniz, "Puanlarımız çok iyiydi. Başka üniversiteleri de kazanabilirdik. GAÜN'ün eğitimi iyi olduğundan dolayı Gaziantep'i tercih ettik. Kardeşlerimin de aynı sınıf ve aynı bölümde olmaları güzel bir duygu. İnşallah farklı branşlarda görev alarak insanlığa hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Üç kardeş aynı fakültede eğitim alıyor
İkiz kardeşlerden Elif Deniz ise bu yıl GAÜN Tıp Fakültesini kazandığını ve aynı zamanda hafızlık eğitimini tamamladıklarını belirterek, "Ablamın hafız olması da benim hafız olmamda etkileyici oldu. İmam hatip lisesinden mezun oldum. Hem hafızlık eğitimi alıp hem de tıp fakültesi kazanılabileceğini göstermek istedim. Hedefime ulaşmış oldum. Ablam bize öncü oldu. 3 kardeş aynı fakültede öğrenim görüyoruz. Ablam bizlere destek oluyor. Güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Emine Deniz de imam hatip lisesinden mezun olanların illaki ilahiyat fakültesine yönelmesinin gerekmediğine işaret ederek, "Hafız olup başka alanlara da yönelinebileceğini göstermiş olduk." dedi.

Baba Mustafa Deniz, kızlarının hem hafız hem de tıp öğrencisi olmalarının gururu ve mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Deniz, "Çocuklarımın hafız olması için hep hayal kurdum. Çok şükür 3 kızım da hafız oldu. Ayrıca çocuklarım istedikleri bölümü de kazandı. Çok mutluyum." şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti12 Kasım 2020 Perşembe 12:31
  • Otomobil baraj gölüne uçtu: 2 ölü12 Kasım 2020 Perşembe 12:28
  • 'Hallaçlık' geleneğini ilkel yöntemlerle yaşatmaya çalışıyorlar12 Kasım 2020 Perşembe 10:11
  • 2 bin yıllık Süryani çöreği geleneğini yaşatıyorlar12 Kasım 2020 Perşembe 09:31
  • Devlet desteği hayatını değiştirdi, köy kadınlarına örnek oldu12 Kasım 2020 Perşembe 09:28
  • Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı11 Kasım 2020 Çarşamba 21:51
  • Yol verme tartışması sırasında sinir krizi geçirdi11 Kasım 2020 Çarşamba 21:50
  • Batman'da traktör, TIR ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı11 Kasım 2020 Çarşamba 20:53
  • Karaman'da traktör devrildi; sürücü yaralandı, eşi öldü11 Kasım 2020 Çarşamba 18:00
  • Devrilen demir profillerin altında kalan hurdacı, yaralandı11 Kasım 2020 Çarşamba 18:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti