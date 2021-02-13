  • BIST 1.538
  • Altın 412,719
  • Dolar 7,0235
  • Euro 8,4942
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefatından önceki son görüntüleri ortaya çıktı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, cenaze törenine katıldığı Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefatından önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefatından önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı, genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. 107 yaşında yaşamını yitiren Nazırlı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. 

Nazırlı'nın vefatından önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Elazığlı sanatçı Ahmet Yüce’nin, bir süre önce Nazırlı'yı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada ziyaretinde kaydedilen görüntüde, Yüce, Nazırlı'nın çok sevdiği Harput yöresine ait olan 'Bir Leylinin Mecnunuyam' ilahisini seslendirdiği anlar yer aldı. Çok sevdiği ilahiyi duyan Nazırlı’nın gözyaşlarını tutamadığı anların yansıdığı görüntülerde, ilahinin sona ermesinin ardından Nazırlı’nın Yüce'ye, “Allah razı olsun. Çok memnun oldum. İçim ferahladı. Bugün çok şey var. Fakat bugün eski ilahiler gibisi yok” dediği sözleri yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42 oldu13 Şubat 2021 Cumartesi 15:10
  • "Öyle bir mutantla karşılaştık ki Vuhan'dan daha hızlı"13 Şubat 2021 Cumartesi 11:40
  • Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi13 Şubat 2021 Cumartesi 10:28
  • Erdoğan TV'de reklamı görünce anında talimat verdi: 'Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin'13 Şubat 2021 Cumartesi 09:55
  • SİHA'lar F-16'lar havalandı! Gara bölgesi nüfuz edici bombalarla PKK'ya dar edildi13 Şubat 2021 Cumartesi 09:51
  • Adalet Bakanı Gül: Türkiye'de her kesimin 'bu benim anayasam' diyebileceği anayasayı yapmak bizim birinci görevimiz13 Şubat 2021 Cumartesi 09:46
  • İranlı diplomatın yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmasına ilişkin görüntülere ulaşıldı13 Şubat 2021 Cumartesi 09:45
  • Dışişleri: 15 Türk denizci güvenli bir noktada bulunmakta13 Şubat 2021 Cumartesi 09:44
  • Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonunun görev süresi uzatıldı13 Şubat 2021 Cumartesi 09:42
  • İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı13 Şubat 2021 Cumartesi 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti