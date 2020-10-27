Hafız İsmail Coşar'ın ismi Yenimahalle’de yaşayacak

Yenimahalle Belediyesi, yaklaşık 8 ay önce Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kocatepe Camii'nin ilk müezzini ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar’ın adını Yenimahalle’de ölümsüzleştirdi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene; Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, vefat eden İsmail Coşar’ın ailesi, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Sela ile başlayan programda; Emekli İmam Hatip Bilal Demiryürek’in Kuran tilavetinin ardından Hafız İsmail Coşar için dualar edildi. Hafız İsmail Coşar’ın kendi sesinden kasidelerinin dinletildiği programda; 6 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan ve içerisinde çocuk oyun alanı, spor alanı, koşu yolu, dinlenme alanları bulunan parkın açılışını Başkan Yaşar, Coşar ailesi ile birlikte yaptı.

Hocamız gelecek kuşaklara örnek olacak

Kısa bir açılış konuşması ile Coşar ailesine başsağlığı dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar; “Hocamızın ani ölümüne en az ailesi kadar üzüldüğümüzü belirtmek isterim. Üzüldük ama Allah’tan gelen Allah’a dönüyor. İsmail hocamızla 1977’de tanıştım. 45 yıla yakın bir dostluğumuz, arkadaşlığımız oldu. Bugüne kadar onun davudi sesini, o güzel ezan sesini, güzel deyişlerini hep beraber sevgiyle dinledik. Onu dinlerken yüreklerimiz temizlendi. Biz bu ülkenin insanlarıyız. Irkımız, mezhebimiz, rengimiz, düşüncemiz ne olursa olsun bu ülkede yaşayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti de zaten eşit yurttaşlık cumhuriyetidir. Hocamız bunun kıymetini bilenlerdendi. Bugün parkımıza onun ismini vermek, mevlithanımızı Yenimahalle’de yaşatmak istedik. Bu karar meclisimizden oy birliği ile geçti, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Rahmetli hocamızın düşüncesinde din adamlarının bu ülkede daha çok yetişmesi en büyük arzumdur. Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine tekrar başsağlığı diliyorum” dedi.

Coşar ailesinden Yaşar’a teşekkür

Başkan Yaşar ve emeği geçen tüm personele Coşar Ailesi adına teşekkür eden İsmail Coşar’ın oğlu Ümit Coşar da babası ile aralarında geçen bir konuşmayı konuklarla paylaştı. Ümit Coşar, “Babam ‘İnsan hayatta her şeyini kaybedebilir. Annesini, babasını, malını, mülkünü, şanını, şöhretini kaybedebilir. Ama bunlarla yaşamayı öğrenir. Ancak 2 şeyi kaybederse yaşamasının bir amacı kalmaz. Bunlardan birincisi vatan. İnsan vatanı olmazsa yaşayamaz. İkincisi de vefalı dostlardır. Başımıza bir şeyler geldiğinde ayakta durabilmek için o dostlara ihtiyaç vardır’ derdi. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bize bu güzel vatanı hiçbir menfaat gözetmeden armağan etti. Onlara minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Ayakta durmamız için de Sayın Başkanım Fethi Yaşar gibi vefalı insanlar bizlerin yanındalar. Yaralarımızı sardığınız, acımızı paylaştığınız için size ailem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.