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Hafızlar ülkesi Moritanya'da Kur'an eğitimi tahta levhalarla veriliyor
Hafızlar ülkesi Moritanya'da Kur'an eğitimi tahta levhalarla veriliyor
Hafızlar ülkesi Moritanya'da Kur'an eğitimi tahta levhalarla veriliyor
26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:22
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.