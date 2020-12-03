  • BIST 1.331
  • Altın 461,733
  • Dolar 7,7608
  • Euro 9,4277
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 4 °C
»

Hafriyatlar ücretsiz alınıyor

Keçiören Belediyesi, Keçiörenlilerin ev tadilatları sırasında ortaya çıkan hafriyatlarını ücretsiz olarak kapılarından almaya devam ediyor. 
Hafriyatlar ücretsiz alınıyor

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kent estetiğini sağlamak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için verdiğimiz hafriyat toplama hizmetimizi vatandaşlarımız büyük memnuniyetle karşılıyor.” dedi.

MOLOZLAR ANINDA ORTADAN KALDIRIYOR
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatı üzerine başlatılan hafriyat alma hizmeti ile vatandaşların ev tadilatları sonucu ortaya çıkan molozlar talep sahibi vatandaşın kapısının önünden iş makineleri aracılığıyla alınıyor. Torbalara konularak dışarıya çıkarılan hafriyatların araç ve yaya trafiğini etkilemeyecek şekilde yol kenarına bırakılması konusunda ise büyük hassasiyet gösteriliyor. Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de telefonla iletişime geçen vatandaşların adresine giderek molozları anında ortadan kaldırıyor.

keciorende_vatandaslarin_hafriyatlari_ucretsiz_aliniyor_kecioren.bel.tr_7097.jpeg

BAŞKAN ALTINOK: HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİMİZİ ARTIRIYORUZ
Kent estetiğini sağlamak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için başlatılan hafriyat toplama hizmetini vatandaşların büyük memnuniyetle karşıladığını aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’in her köşesini cennet haline getireceğimize söz verdik. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana cadde ve sokaklarımızı temiz ve estetik hale getirmek için çalışıyoruz. Keçiören sürekli gelişiyor, yapıları ile güzelleşiyor. Sunduğumuz her hizmeti titizlikle hayata geçiriyor ve vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için hizmet çeşitliliğimizi artırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağlum’a üzüm fidesi dikimi yapıldı04 Aralık 2020 Cuma 05:59
  • Geri sayım başladı04 Aralık 2020 Cuma 05:33
  • ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ten don uyarısı04 Aralık 2020 Cuma 04:29
  • Başkan Yavaş, yeni bir iyilik hareketi başlattı04 Aralık 2020 Cuma 03:28
  • Servis araçları "S" plaka oldu04 Aralık 2020 Cuma 02:35
  • Soğuk havalarda sıcacık yardım04 Aralık 2020 Cuma 01:36
  • Mesire alanlarında temizlik03 Aralık 2020 Perşembe 06:05
  • Pursaklar'da Koronavirüs Tehdidine Karşı Yoğun Dezenfekte03 Aralık 2020 Perşembe 06:04
  • Cadde ve sokaklar temizleniyor03 Aralık 2020 Perşembe 06:03
  • Altınova Mahalle Konağı tamamlanıyor03 Aralık 2020 Perşembe 06:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti