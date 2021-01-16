  • BIST 1.524
  • Altın 438,496
  • Dolar 7,4448
  • Euro 9,0064
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -1 °C
»

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında, 18 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 18 Ocak pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek, bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazeteci Uğuroğlu'na saldıran zanlılardan 3'ü yakalandı16 Ocak 2021 Cumartesi 09:36
  • Anadolu Adliyesi'nde 'Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi' açıldı16 Ocak 2021 Cumartesi 09:36
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü16 Ocak 2021 Cumartesi 09:35
  • Türkiye'de 8 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti16 Ocak 2021 Cumartesi 09:35
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cuma hutbesinde kadınların miras hakkına vurgu yaptı16 Ocak 2021 Cumartesi 09:34
  • Muğla'da Türk kara sularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı16 Ocak 2021 Cumartesi 09:32
  • 2021 Yılı Yatırım Programı yayımlandı16 Ocak 2021 Cumartesi 09:32
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar16 Ocak 2021 Cumartesi 09:31
  • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliği başvuru ilanı Resmi Gazete'de16 Ocak 2021 Cumartesi 09:30
  • İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 gözaltı16 Ocak 2021 Cumartesi 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti