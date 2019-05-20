Hafta sonu vezneler açık

Vergi ödemelerinde yoğunluk yaşanmaması için Mamak Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü'ne bağlı vezneler, 31 Mayıs tarihine kadar haftanın yedi günü çalışacak.

Emlak ve iş yerlerinden alınan çevre temizlik vergilerinin 2019 yılına ait 1. taksiti ödeme süresi 31 Mayıs Cuma günü sona eriyor. Vatandaşların herhangi bir cezai işlemle karşı karşıya kalmamaları için Mamak Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü'ne bağlı vezneler 31 Mayıs tarihine kadar haftanın yedi günü çalışacak. Mükellefler belediye hizmet binası, Mamak Kültür Merkezi, Necip Fazıl Kültür Merkezi, Kutludüğün ve Lalahan’da bulunan veznelerden vergi borçlarının ödemelerini gerçekleştirebilecek. Vergi ödemesini son günlere bırakarak yoğunluk yaşanmaması için Mamaklıları uyaran Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları, kredi kartıyla ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. Yatırdıkları vergilerin her kuruşu hizmet olarak Mamaklılara geri dönüyor” dedi.

Online da ödenebiliyor

Vatandaşlara online ödeme imkanı da sunan Mamak Belediyesi, yoğunluğu önlemek adına cumartesi ve pazar günleri saat 09.00 ve 16.00 saatleri arası vezneleri açık tutuyor. Mükellefler www.mamak.bel.tr adresine girerek e-belediye sistemini kullanarak vergilerini kolaylıkla yatırabiliyor. Online hizmetten faydalanacak vatandaşlar e-belediye sisteminin borç sorgulama bölümünde sicil numaralarını girerek kredi kartıyla borçlarını yatırabiliyor. Mükellefler online hizmet ve veznelerin yanı sıra emlak vergisi ödemelerini 210374 numaralı posta çeki numarasından, işyerlerine ait çevre ve temizlik vergisi ödemelerini de 526891 numaralı posta çeki numarasından gerçekleştirebiliyor.

