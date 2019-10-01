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Haftada bir gün okula gidip lise mezunu oluyorlar

Bursa'da eğitim veren Gemlik Mesleki Eğitim Merkezine giden öğrenciler, haftada bir gün okula gidip, 4 iş yerinde çalışarak mezun oluyor.
Haftada bir gün okula gidip lise mezunu oluyorlar

Mesleki eğitim merkezleri 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında yeni bir eğitim sistemine geçti. Yeni çıkan kanunla birlikte mesleki eğitim merkezleri lise diploması da vermeye başladı. Eskiden sadece kalfalık ve ustalık belgesi veriliyordu. Orta okuldan mezun olduktan sonra sevdiği bir mesleği yapmak isteyen gençler mesleki eğitim merkezine kayıt olarak haftada bir gün okula gidip teorik eğitim alırken, haftada 4 gün iş yerinde çalışıp hem mesleği öğreniyor, hem de lise mezunu oluyor. Bu yeni sistemle birlikte öğrenciler mesleklerini çekirdekten öğrenirken, aynı zamanda da lise diploması alıyor. Mesleki eğitim merkezlerinde öğrencilere 27 alan 142 meslek dalında mesleki eğitim veriliyor. Öğrenciler haftada bir gün gittikleri okulda gerekli tüm eğitimleri alıyorlar. 

Türkiye gazetesinin haberine göre, Gemlik Mesleki Eğitim Merkezinde bu yıl eğitim almaya başlayan öğrenciler, sevdikleri meslek dallarında çalışırken haftada bir gün de okulda eğitim görüyor. Öğrencilerin sigortaları devlet tarafından yapılırken, iş yerinde öğrencilere okulu bitirene kadar asgari ücretin üçte biri kadar maaş veriliyor. Kendini ispatlayan ve işi kavrayan öğrenciler ise bu ücretin fazlasını iş yeri sahibinden alıyor.

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerini yanında çalıştıran firma sahipleri, "Öğrenciler burada hem çalışıp mesleği öğreniyor, hem de okullarına gidip meslek lisesi mezunu oluyor. Çok yerinde bir uygulama. Bu sayede öğrenciler mesleği çok daha iyi öğrenmiş oluyorlar. Biz öğrencilerden çok memnunuz" diye konuştu. 

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Kurucu, şunları söyledi:

"Merkezimizde 27 alan 142 dalda eğitim vermekteyiz. Öğrencilerimiz merkezimizi bitirdikleri takdirde artık meslek lisesi diploması alabiliyorlar. Daha önceki yıllarda öğrencilerimiz ustalık belgesi alıyorlardı. Halk eğitim merkezleri üzerinden fark derslerini vererek lise diploması alabiliyorlardı. Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliğinde yapılan değişiklik doğrultusunda öğrencilerimiz akşam okula gelerek belirlenen fark derslerini öğretmenleri nezaretinde tamamlayıp meslek lisesi diploması alabiliyor. Öğrencilerimiz haftanın bir günü okulda teorik eğitim görüyor. Haftanın diğer 4 gününde de işletmelerde çalışıyorlar. İşletmelerde çalıştıkları süre itibariyle sigortaları devlet tarafından ödeniyor. Öğrencilerimize asgari ücretin üçte biri kadar maaşı işletmeler ödemekte. Öğrencilerimize başarılarından dolayı işletmeler fazla ücret ödüyor." 

 

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