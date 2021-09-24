Haftanın galibi Fenerbahçe

Süper Lig'in 6'ncı hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

FENERBAHÇE: Altay Bayındır- Kim, Serdar Aziz (Dk. 60 Novak), Szalai, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Crespo), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 Muhammed Gümüşkaya), Rossi (Dk. 60 Berisha), Mesut Özil, Valencia (Dk.82 Pelkas)

GZT GİRESUNSPOR: Onurcan Piri - Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Behich (Dk. 56 Suleymanov), Traore (Dk. 66 Umut Nayir) , Flavio, Pelupessy (Dk. 56 Emre Taşdemir), Serginho, Diabate (Dk.77 Erol Can), Balde (Dk. 66 Doukara)

GOLLER: Dk. 2 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 64 Mesut Özil (Fenerbahçe) - Dk. 85 Doukara (GZT Giresunspor)

SARI KARTLAR: Mert Hakan Yandaş, Kim (Fenerbahçe) - Onurcan (GZT Giresunspor)

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

2'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valencia'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rossi'nin ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Ferdi'nin dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Onurcan'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-0.

26'ncı dakikada Giresunspor'un kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Zeki'nin vuruşunda kaleci Altay, meşin yuvarlağı kontrol etti.

29'uncu dakikada Giresunspor tehlikeli geldi. Zeki'nin sağ kanattan ceza sahasına yükselttiği topa altıpasın hemen önünde Balde'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

33'üncü dakikada Valencia'nın kafayla indirdiği topla buluşan Mesut Özil, pasını ceza sahası içerisine hareketlenen Rossi'ye verdi. Bu oyuncunun sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Onurcan'da kaldı.

36'ncı dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onurcan çeldi.

39'uncu dakikada Giresunspor penaltı kazandı. Diabate'nin ceza sahası içi sağ kanattan yaptığı ortada Mert Hakan'ın meşin yuvarlağa eliyle müdahalesi sonucunda Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

40'ıncı dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Balde'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

64'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Giresunspor savunmasının kaleci Onurcan'a verdiği geri pasta araya giren Berisha, sağ kanattan topu penaltı noktasının önündeki Mesut'a çıkardı. Bu oyuncunun meşin yuvarlağı düzelterek sol ayağıyla yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-0.

85'inci dakikada Erol Can'ın pasında sol tarafta topla buluşan Doukara'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşma 2-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.

FENERBAHÇE PUANINI 13’E ÇIKARDI

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor’u 2-1 mağlup etti. Süper Lig’de 6’ncı haftaya 10 puanla giren Fenerbahçe, Giresunspor galibiyetiyle puanını 13’e çıkardı.

Mücadelede 3’üncü dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun kaydettiği golle 1-0 öne geçen sarı lacivertliler, sahasındaki istekli görüntüsünü bozmadı. Hırslı oyununu ikinci yarı da sürdüren Fenerbahçe, 64’üncü dakikada Mesut Özil’in golüyle durumu 2-0’a getirdi. Giresunspor, 85’inci dakikada Doukara’nın bulduğu golle tabelayı 2-1’e getirirken mücadele bu skorla sona erdi.

CRESPO İLK KEZ

Fenerbahçe’de Miguel Crespo ilk kez sarı lacivertli formayı giydi. Fenerbahçe’nin Estoril Praia Kulübü’nden 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Miguel Crespo, sarı lacivertli formayı ilk kez giydi. Portekizli futbolcu GZT Giresunspor mücadelesinde ikinci yarısının başında Mert Hakan’ın yerine oyuna dahil oldu. Crespo, ligin 4’üncü haftasında Demir Grup Sivasspor ve 5’inci haftasındaki Medipol Başakşehir maçlarında kadroda yer almış ancak süre bulamamıştı.